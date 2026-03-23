Trwa 1490. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 24 marca 2026 r.
00:01. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze
Federacja Rosyjska kontynuuje przekazywanie danych wywiadowczych Iranowi, wykorzystując rozpoznanie radiotechniczne i radioelektroniczne oraz dane uzyskiwane od partnerów z Bliskiego Wschodu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Mamy niepodważalne dane, że Rosjanie nadal przekazują informacje wywiadowcze irańskiemu reżimowi. Rosja wykorzystuje własne zdolności rozpoznania radiotechnicznego i radioelektronicznego, a także część danych dotyczących współpracy, otrzymywanych od partnerów na Bliskim Wschodzie
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
red/PAP/X/FB
