NA ŻYWO

RELACJA. 1490. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze

  • Świat
  • opublikowano:
1490. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1490. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 24 marca 2026 r.

00:01. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze

Federacja Rosyjska kontynuuje przekazywanie danych wywiadowczych Iranowi, wykorzystując rozpoznanie radiotechniczne i radioelektroniczne oraz dane uzyskiwane od partnerów z Bliskiego Wschodu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Mamy niepodważalne dane, że Rosjanie nadal przekazują informacje wywiadowcze irańskiemu reżimowi. Rosja wykorzystuje własne zdolności rozpoznania radiotechnicznego i radioelektronicznego, a także część danych dotyczących współpracy, otrzymywanych od partnerów na Bliskim Wschodzie

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych