Prezydent Nawrocki spotkał się z Viktorem Orbanem. Premier Węgier pokazał zdjęcie: "Witam w Budapeszcie"

Karol Nawrocki i Viktor Orban / autor: KPRP/Grzegorz Jakubowski
Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Oba kraje obchodzą Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Nawrocki spotkał się również z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem.

Nawrocki udał się na Węgry z roboczą wizytą - przekazała jego kancelaria. Wcześniej w poniedziałek prezydent uczestniczył w oficjalnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu, gdzie wizytę tego dnia złożył również Sulyok.

Po południu polskiego prezydenta w Budapeszcie powitał jego węgierski odpowiednik. Przywódcy odbyli prywatną rozmowę w Pałacu Sandora - węgierskim pałacu prezydenckim.

Wieniec pod pomnikiem gen. Bema

Podczas wizyty Nawrocki złożył wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema - bohatera narodowego Polski i Węgier.

Polski prezydent spotkał się też w Budapeszcie z węgierskim premierem. Kancelaria Prezydenta RP przekazała w serwisie X zdjęcie ze spotkania.

Polacy i Węgrzy, dwaj dobrzy przyjaciele. Witam w Budapeszcie, prezydencie Nawrocki

— napisał na X Orban, zamieszczając fotografię z polską głową państwa.

Centralny most w Budapeszcie - Most Łańcuchowy - został w poniedziałek oświetlony barwami narodowymi obu państwa. Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. W ubiegłym roku odbyły się w węgierskim Kaposvar, a w 2024 r. prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Starym Sączu.

Deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni obu narodów została przyjęta 12 marca 2007 r. na podstawie decyzji węgierskiego parlamentu. Kilka dni później podobną uchwałę podjął Sejm RP.

mly/PAP

