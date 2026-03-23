Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Oba kraje obchodzą Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Nawrocki spotkał się również z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem.
Nawrocki udał się na Węgry z roboczą wizytą - przekazała jego kancelaria. Wcześniej w poniedziałek prezydent uczestniczył w oficjalnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu, gdzie wizytę tego dnia złożył również Sulyok.
Po południu polskiego prezydenta w Budapeszcie powitał jego węgierski odpowiednik. Przywódcy odbyli prywatną rozmowę w Pałacu Sandora - węgierskim pałacu prezydenckim.
Wieniec pod pomnikiem gen. Bema
Podczas wizyty Nawrocki złożył wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema - bohatera narodowego Polski i Węgier.
Polski prezydent spotkał się też w Budapeszcie z węgierskim premierem. Kancelaria Prezydenta RP przekazała w serwisie X zdjęcie ze spotkania.
Polacy i Węgrzy, dwaj dobrzy przyjaciele. Witam w Budapeszcie, prezydencie Nawrocki
— napisał na X Orban, zamieszczając fotografię z polską głową państwa.
Centralny most w Budapeszcie - Most Łańcuchowy - został w poniedziałek oświetlony barwami narodowymi obu państwa. Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. W ubiegłym roku odbyły się w węgierskim Kaposvar, a w 2024 r. prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Starym Sączu.
Deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni obu narodów została przyjęta 12 marca 2007 r. na podstawie decyzji węgierskiego parlamentu. Kilka dni później podobną uchwałę podjął Sejm RP.
