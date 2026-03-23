W południowo-wschodniej części Kolumbii, w mieście Puerto Leguizamo, rozbił się dziś kolumbijski wojskowy samolot transportowy Hercules C-130, na pokładzie którego znajdowało się 110 osób - podają kolumbijskie media. Udało się uratować co najmniej 20 spośród nich - wynika z relacji.
Minister obrony Kolumbii Pedro Sanchez napisał na platformie X, że liczba ofiar nie jest jeszcze znana, a przyczyny wypadku nie zostały dotychczas ustalone.
Wypadek wkrótce po starcie
Do wypadku doszło około 3 km od centrum miasta, wkrótce po starcie samolotu wojskowego.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
