Poniedziałek, 23 marca 2026 r.
18:26. Zełenski: Rosja nadal przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze
Federacja Rosyjska kontynuuje przekazywanie danych wywiadowczych Iranowi, wykorzystując rozpoznanie radiotechniczne i radioelektroniczne oraz dane uzyskiwane od partnerów z Bliskiego Wschodu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Mamy niepodważalne dane, że Rosjanie nadal przekazują informacje wywiadowcze irańskiemu reżimowi. Rosja wykorzystuje własne zdolności rozpoznania radiotechnicznego i radioelektronicznego, a także część danych dotyczących współpracy, otrzymywanych od partnerów na Bliskim Wschodzie
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Wcześniej, w piątek, portal Politico poinformował, że Rosja proponowała Stanom Zjednoczonym, że przestanie dzielić się z Iranem danymi wywiadowczymi, np. o zasobach militarnych USA na Bliskim Wschodzie, jeśli Waszyngton nie będzie przekazywać Ukrainie danych wywiadowczych o Rosji. Według źródeł Stany Zjednoczone odrzuciły tę ofertę.
17:45. Teheran twierdzi: USA zwróciły się z propozycją negocjacji, ale nie doszło do żadnych rozmów
Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu przekazało, że dostało od USA propozycję negocjacji. Oferta miała zostać przedstawiona za pośrednictwem „zaprzyjaźnionych państw”. Jednocześnie MSZ w Teheranie zaprzeczyło, aby od wybuchu wojny doszło do jakichkolwiek rozmów.
17:27. Starmer: nic nie wskazuje, byśmy mieli być celem ataku Iranu
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że nie ma „żadnych danych wskazujących”, iż kraj może być celem irańskich rakiet. Ponownie podkreślił, że nie pozwoli, by Wielka Brytania została wciągnięta w wojnę.
16:59. Merz: W rozmowie z Trumpem wyraziłem obawy wobec zapowiedzi ataków na irańskie elektrownie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekazał na konferencji prasowej w Berlinie, że w niedzielnej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem wyraził obawy wobec zapowiadanych ataków na irańskie elektrownie. Merz powiedział, że jest wdzięczny za ich odroczenie.
Szef niemieckiego rządu podkreślił, że pięciodniowe odroczenie ataków stwarza szansę na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z władzami Iranu.
Zaproponowałem mu (prezydentowi Trumpowi - PAP), że pomożemy w tym pod każdym względem. Mamy dobre kontakty w całym regionie
— powiedział Merz.
Jak dodał, „nie jesteśmy jeszcze na etapie, na którym rozmawiamy o wspólnych działaniach”, ale Niemcy zaoferowały współpracę i gotowość do zrobienia wszystkiego, by jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni w regionie. Merz zaznaczył jednak, że obecnie jest to trudne i nie będzie możliwe bez zgody Izraela.
Kanclerz podkreślił zarazem, że rozmowy w tej sprawie toczą się z udziałem ministra spraw zagranicznych Johanna Wadephula, który - jak zaznaczył - prowadzi intensywne rozmowy w regionie i cieszy się tam dużym uznaniem.
Merz zapewnił, że niemiecki rząd robi wszystko, by doprowadzić do zakończenia walk między USA i Izraelem a Iranem oraz stworzyć warunki do pokojowego rozwiązania konfliktu.
16:10. Trump: Mamy główne punkty porozumienia z Iranem. Jeśli dobrze pójdzie, wojna wkrótce się skończy
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że podczas rozmów z Iranem obie strony uzgodniły „główne punkty porozumienia”. Ocenił, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny. Sugerował też, że może kontrolować cieśninę Ormuz wspólnie ze stroną irańską.
Prowadzimy bardzo, bardzo mocne rozmowy. Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy punkty, główne punkty porozumienia. Powiedziałbym, prawie wszystkie punkty porozumienia
— oznajmił Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach przed odlotem do Memphis. Zaznaczył, że negocjacje w niedzielę prowadzili jego doradcy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek dojdzie do kolejnych rozmów telefonicznych, a wkrótce potem również do spotkania.
Prowadzą je pan Witkoff i pan Kushner. Poszły, powiedziałbym, idealnie. Powiedziałbym, że jeśli to zrealizują, to zakończą ten problem, ten konflikt i myślę, że zakończą go bardzo, bardzo znacząco
— dodał.
Pytany o szczegóły tego, co chce osiągnąć, podkreślił, że chodzi o „wszystkie rzeczy, o których mówił”.
Nie chcemy żadnych bomb atomowych, żadnej broni atomowej, nawet żeby byli blisko. (…) Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie. Nuklearny pył - będziemy tego chcieli i dostaniemy to, zgodziliśmy się na to. I chcemy zero wzbogacania
— mówił Trump. Mówiąc o nuklearnym pyle, zdawał się odnosić do zapasów wysoko wzbogaconego uranu.
14:48. Trump: Iran „bardzo chce zawrzeć porozumienie”
Trump powiedział potem w rozmowie telefonicznej z dziennikarką Fox Business Marią Bartiromo, że Iran „bardzo chce zawrzeć porozumienie” i że może dojść do tego nawet wcześniej, niż za pięć dni. Pytany o zaprzeczenie ze strony Iranu, by takie rozmowy faktycznie były prowadzone, odparł, że „nie wie, o czym oni mówią”, bo ostatni kontakt odbył się w niedzielę wieczorem, a USA reprezentowali jego zięć Jared Kushner i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Dodał przy tym, że w Iranie trudno jest otrzymywać informacje, bo siły USA zniszczyły dużą część irańskiej infrastruktury.
W innym wywiadzie, dla CNBC, zaznaczył, że jemu również zależy na zawarciu porozumienia z Iranem i że rozmowy są „intensywne”. Przywódca twierdził też, że to, co się dzieje w Iranie może być uznane za „zmianę reżimu”, bo doszło do zmiany ludzi będących u władzy.
14:01. Media: nie ma pośredniej ani bezpośredniej komunikacji z USA
Władze Iranu nie prowadzą pośredniej ani bezpośredniej komunikacji z USA - podała irańska agencja Fars, powołując się na źródło. Wcześniej tego dnia Trump oznajmił, że trwają produktywne rozmowy ze stroną irańską.
Trump poinformował wcześniej na swoim portalu Truth Social, że USA i Iran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne rozmowy”, i ogłosił pięciodniowe przełożenie zapowiadanych wcześniej ataków na irańską infrastrukturę energetyczną.
Źródło cytowane przez Fars oceniło, że Trump odroczył ataki, ponieważ obawia się, że Teheran w odwecie zacznie atakować obiekty infrastruktury energetycznej w całej zachodniej Azji.
13:22. Szef MSZ Korei Płd.: Iran powinien zagwarantować bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormuz
Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Czo Hjun wezwał w poniedziałek w rozmowie telefonicznej swojego irańskiego odpowiednika Abbasa Aragcziego do „zagwarantowania bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz oraz normalizacji globalnych dostaw energii” – przekazał resort dyplomacji w Seulu.
12:37. Trump: poinstruowałem Pentagon, by o pięć dni odroczył ataki na elektrownie w Iranie
Prezydent USA Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że poinstruował departament wojny (obrony), by o pięć dni odroczył wszelkie amerykańskie ataki na irańskie elektrownie.
Pod warunkiem pomyślnego przebiegu trwających spotkań i dyskusji
— napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym.
W sobotę Trump zapowiedział, że irańskie elektrownie staną się celem ataków, jeśli Teheran nie otworzy całkowicie cieśniny Ormuz dla całego ruchu statków w ciągu 48 godzin.
12:31. Cywil zginął przy granicy z Libanem w wyniku bratobójczego ostrzału
Izraelski cywil, zabity w niedzielę w pobliżu granicy z Libanem, zginął w wyniku bratobójczego ognia, a nie jak wcześniej podano w rezultacie ostrzału Hezbollahu - poinformowało w poniedziałek izraelskie wojsko. To pierwszy izraelski cywil zabity w tym konflikcie granicznym.
Jak przekazała agencja Reutera, według wstępnych ustaleń Ofer Moskowic zginął w wyniku ostrzału artyleryjskiego przeprowadzonego w celu wsparcia sił izraelskich działających w południowym Libanie. Pierwotnie uważano, że mężczyzna poniósł śmierć w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez Hezbollah z terytorium Libanu.
12:00. Linie El Al: apel o pełne otwarcie lotniska Ramon w pobliżu Ejlatu
Izraelskie linie lotnicze El Al zaapelowały Do władz kraju o pełne otwarcie lotniska Ramon w pobliżu kurortu Ejlat nad Morzem Czerwonym. Od poniedziałku obowiązują kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu głównego portu lotniczego w kraju, im. Ben Guriona w Tel Awiwie.
W specjalnym komunikacie poinformowano, że El Al „pracuje nad opracowaniem formatu operacyjnego, który umożliwi (…) utrzymanie mostu powietrznego do i z Izraela”. W związku z tym wezwano rząd, by zgodził się na przeniesienie części połączeń na lotnisko Ramon.
Port znajduje się w odległości ok. 330 km od Tel Awiwu, blisko granic z Jordanią i Egiptem i położonych w tych krajach lotnisk Akaba oraz Taba. Wcześniej inni izraelscy przewoźnicy podjęli decyzje o realizowaniu części połączeń z Ramon lub portów w Jordanii i Egipcie. Linie Arkia Airlines kierują do Akaby i Taby połączenia m.in. z Nowym Jorkiem, Bangkokiem i Hanoi; loty do Larnaki na Cyprze i Aten są natomiast wciąż realizowane z portu im. Ben Guriona.
11:01. Irańska Rada Obrony: w razie amerykańskiej inwazji zaminujemy całą Zatokę Perską
Rada Obrony Iranu ostrzegła, że cała Zatoka Perska zostanie zaminowana w razie amerykańskiego desantu na irańskie wybrzeże lub wyspy. Prezydent USA Donald Trump zagroził w sobotę podjęciem działań, jeśli cieśnina Ormuz, blokowana przez Iran od pierwszych dni wojny, nie zostanie otwarta w ciągu 48 godzin.
Każda próba ataku wroga na irańskie wybrzeże lub wyspy (…) doprowadzi do zaminowania wszystkich szlaków w Zatoce Perskiej i wzdłuż wybrzeży
— napisano w oświadczeniu Rady Obrony Iranu, która koordynuje strategiczne decyzje militarne.
10:50. Seria eksplozji wtórnych w irańskiej bazie rakietowej Jazd
To efekt nocnego uderzenia izraelsko-amerykańskiego w operacji przeciwko Iranowi.
09:18. Gaz w Europie mocno drożeje: USA i Iran wymieniają się groźbami
Ceny gazu w Europie mocno rosną w poniedziałek. Inwestorzy obserwują „wymianę” gróźb pomiędzy USA a Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz, co zwiększa nerwowość na już i tak niestabilnym rynku paliw - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 62,02 euro za MWh, wyżej o 4,7 proc., po wzroście wcześniej o 5 proc. Inwestorzy obserwują „wymianę” gróźb pomiędzy USA a Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz.
W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz.
Donald Trump oświadczył na platformie X, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej.
W odpowiedzi IRGC ostrzegł, że jeśli Donald Trump spełni swe groźby, to Iran nie tylko całkowicie zamknie Ormuz, ale też kompletnie zniszczy przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem, a obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się „legalnym” celem.
08:01. IRGC grozi atakami na elektrownie zasilające amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził w poniedziałek, że jeśli zostanie zaatakowana infrastruktura energetyczna Iranu, to nastąpią ataki odwetowe na elektrownie zasilające amerykańskie bazy w krajach regionu oraz w Izraelu.
Jesteśmy zdeterminowani, by odpowiedzieć na każde zagrożenie na takim samym poziomie, jaki ono stwarza pod względem odstraszania… Jeśli uderzycie w energię elektryczną, my uderzymy w energię elektryczną
— oświadczył IRGC.
07:07. Potężne eksplozje w Teheranie; giełdy w Azji mocno tracą
Izraelska armia rozpoczęła w nocy „szeroką falę uderzeń” na cele w Teheranie. Media donoszą o „bezprecedensowych” eksplozjach w stolicy. W reakcji na eskalację konfliktu główne indeksy giełdowe w Azji zanotowały ostre spadki na otwarcie.
Komunikat IDF o celowaniu w „infrastrukturę terrorystyczną reżimu” nastąpił krótko po relacjach agencji Fars o „straszliwych odgłosach eksplozji” w pięciu dzielnicach Teheranu. Korespondenci telewizji Al Dżazira z kolei przekazali, że skala i siła wybuchów w stolicy Iranu są „bezprecedensowe”, zwłaszcza we wschodniej części miasta. Liczba ewentualnych ofiar i skala zniszczeń nie jest znana.
Celem wspólnych uderzeń USA i Izraela na Iran stała się także stacja nadawcza w Bandar Abbas, gdzie odnotowano co najmniej jedną ofiarę śmiertelną.
00:01. Ambasador USA przy ONZ nie wykluczył uderzeń na irańską elektrownię jądrową
Ambasador USA przy ONZ Michael Waltz nie wykluczył, że irańska elektrownia atomowa w Buszehrze może stać się celem amerykańskich ataków. Zaznaczył jednak, że administracja Trumpa będzie starać się atakować tylko infrastrukturę zasilającą działania wojskowe, choć przyznał, że będzie to trudne.
Nigdy nie zdjąłbym żadnej opcji ze stołu dla prezydenta, a już na pewno nie w ogólnokrajowej telewizji
— powiedział Waltz podczas wywiadu dla CBS, pytany o to, czy może wykluczyć atak na elektrownię atomową. Polityk zaznaczył jednak, że zakład w Buszehrze o mocy 1 GW nie jest największym w Iranie, wskazując na gazową elektrownię pod Teheranem o mocy ponad 2,8 GW.
Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, że IRGC (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej), organizacja uznana za terrorystyczną (…) kontroluje ogromną część irańskiej infrastruktury krytycznej, gospodarkę i z pewnością wiele instytucji rządowych. A zatem w takim stopniu, w jakim osłabiamy ich potencjał militarny i bazę przemysłową w sektorze obronnym, wszystkie opcje powinny być brane pod uwagę
— powiedział Waltz.
Pytany o to, jak USA zapewnią, by ataki te nie stanowiły zbrodni wojennej i np. nie dotknęły stacji odsalania wody morskiej, Waltz odparł, że celem będą obiekty wspierające infrastrukturę wojskową w Iranie. Zaznaczył jednak, że irańskie władze celowo i wbrew prawu międzynarodowemu „kryją się” za infrastrukturą cywilną i jej używają.
Kiedy mamy reżim, który ma władzę i tak dużo krytycznej infrastruktury, która wykorzystuje ją nie tylko do represji wobec własnego narodu, ale także do atakowania sąsiadów i naruszania sankcji ONZ, zmierzając w kierunku broni jądrowej, to te obiekty stają się uzasadnionymi celami
— dodał.
