"Demokracja" według KE! "Umowa UE-Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja". Co ze sprzeciwem części państw?

Protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur, styczeń 2026 / autor: Fratria
Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja br. - podała dziś Komisja Europejska. Jak przekazała, państwa członkowskie zostały o tym poinformowane.

Kraje UE przyjęły umowę na początku stycznia, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji. 17 stycznia porozumienie zostało podpisane w stolicy Paragwaju, Asuncion.

Mercosur przepchnięto mimo protestów!

Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników w całej Europie, w tym w Polsce.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

