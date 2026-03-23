Umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja br. - podała dziś Komisja Europejska. Jak przekazała, państwa członkowskie zostały o tym poinformowane.
Kraje UE przyjęły umowę na początku stycznia, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji. 17 stycznia porozumienie zostało podpisane w stolicy Paragwaju, Asuncion.
Mercosur przepchnięto mimo protestów!
Dokument musi zostać jeszcze przegłosowany przez Parlament Europejski, który skierował jednak sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia procedurę.
Do zatwierdzenia umowy doszło mimo protestów rolników w całej Europie, w tym w Polsce.
Podsumowanie
Komisja Europejska poinformowała, że umowa handlowa między UE a krajami Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja, mimo że nie zakończono jeszcze pełnej procedury jej zatwierdzenia. Porozumienie zostało przyjęte przez państwa członkowskie w styczniu, przy sprzeciwie m.in. Polski i Francji, a następnie podpisane w Asunción. Wciąż wymaga ono zgody Parlamentu Europejskiego, który skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźnia finalną decyzję. Umowa wzbudza kontrowersje i była przedmiotem protestów rolników w wielu krajach Europy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756208-ke-umowa-ue-mercosur-bedzie-tymczasowo-stosowana-od-1-maja
