W Londynie podpalono karetki pogotowia! Stały zaparkowane przy synagodze. "Przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim"

Londyn / autor: Fratria/X
Londyn / autor: Fratria/X

Cztery karetki pogotowia należące do organizacji społeczności żydowskiej, zaparkowane przy synagodze w Golders Green w północnym Londynie, zostały podpalone ostatniej nocy - poinformowała policja. Zdarzenie traktowane jest jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.

Karetki należały do organizacji non-profit Hatzola udzielającej pomocy w nagłych wypadkach medycznych - przekazała agencja Reutera

Wszczęto dochodzenie

— poinformowała w oświadczeniu policja metropolitalna.

Funkcjonariusze pozostają na miejscu zdarzenia, a podpalenie jest traktowane jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.

Nagrania z monitoringu pokazują trzech zamaskowanych mężczyzn, jak oblewają pojazdy benzyną i podpalają. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Golders Green, w której mieszka duża społeczność żydowska.

Straż pożarna poinformowała, że od ognia zajęły się butle z tlenem w karetkach, co doprowadziło do ich eksplozji i wybicia szyb w pobliskich budynkach mieszkalnych.

Atak na pojazdy ratujące życie, które zaparkowano na parkingu synagogi, jest szczególnie przerażający i wywoła szok w naszej społeczności w czasie, gdy obawy dotyczące antysemityzmu w Wielkiej Brytanii są już i tak nasilone

— powiedział cytowany przez portal Times of Israel lokalny radny Dean Cohen.

Najwyższy czas, aby władze się obudziły i robiły więcej, aby uporać się z tą szerzącą się nienawiścią

— dodał.

Od czasu ataku palestyńskiej terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael w październiku 2023 r., który rozpoczął wojnę w Strefie Gazy, na całym świecie odnotowano wzrost liczby ataków na Żydów i obiekty żydowskie.

Mark Gardner, dyrektor generalny Community Security Trust, organizacji doradzającej w kwestiach bezpieczeństwa około 290 tys. Żydów mieszkających w Wielkiej Brytanii, uważa, że istnieje „oczywiste podobieństwo do niedawnych antysemickich podpaleń w Liege, Rotterdamie i Amsterdamie”.

Najpoważniejszym incydentem antysemickim w Wielkiej Brytanii w 2025 roku był terrorystyczny atak w Manchesterze. W dniu święta Jom Kipur urodzony w Syrii obywatel brytyjski wjechał w pieszych przy lokalnej synagodze, a następnie zaatakował wiernych nożem. Zginęły trzy osoby, a napastnik został zastrzelony przez policję. Sprawca ataku zadeklarował wcześniej wierność dżihadystycznemu Państwu Islamskiemu.

mly/PAP

Zespół wPolityce.pl

