Pierwszy i drugi pilot zginęli, a dwie osoby odniosły obrażenia, gdy na nowojorskim lotnisku LaGuardia kanadyjski samolot zderzył się na pasie startowym z wozem strażackim portu. Loty z LaGuardii zostały wstrzymane z powodu „awaryjnej sytuacji lotniczej” - podała stacja NBC.
Ranni zostali dwaj członkowie personelu straży pożarnej.
Liczne filmy nagrane przez świadków zdarzenia i opublikowane w mediach społecznościowych pokazują samolot z poważnymi uszkodzeniami części dziobowej.
Lot z Montrealu
Maszyna przyleciała do Nowego Jorku z Montrealu z 72 pasażerami i czterema członkami załogi - przekazała agencja AP. Lot należał do linii Air Canada, był obsługiwany przez linię Jazz.
Nowojorski system powiadamiania alarmowego ostrzegł, że w pobliżu lotniska mogą być zamykane drogi i opóźnienia w ruchu.
W ubiegłym roku LaGuardia obsłużyła ponad 30 mln pasażerów - przekazała agencja Reutera. Łącznie z trzech głównym portów (poza LaGuardia to również lotnisko im. Johna F. Kennedy’ego oraz Newark Liberty) obsługujących obszar Nowego Jorku korzysta rocznie blisko 150 milionów osób.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756182-dramat-na-nowojorskim-lotnisku-sa-ofiary
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.