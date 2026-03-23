Dramat na nowojorskim lotnisku! Kanadyjski samolot zderzył się z wozem strażackim. Są ofiary śmiertelne!

Nowy Jork
Pierwszy i drugi pilot zginęli, a dwie osoby odniosły obrażenia, gdy na nowojorskim lotnisku LaGuardia kanadyjski samolot zderzył się na pasie startowym z wozem strażackim portu. Loty z LaGuardii zostały wstrzymane z powodu „awaryjnej sytuacji lotniczej” - podała stacja NBC.

Ranni zostali dwaj członkowie personelu straży pożarnej.

Liczne filmy nagrane przez świadków zdarzenia i opublikowane w mediach społecznościowych pokazują samolot z poważnymi uszkodzeniami części dziobowej.

Lot z Montrealu

Maszyna przyleciała do Nowego Jorku z Montrealu z 72 pasażerami i czterema członkami załogi - przekazała agencja AP. Lot należał do linii Air Canada, był obsługiwany przez linię Jazz.

Nowojorski system powiadamiania alarmowego ostrzegł, że w pobliżu lotniska mogą być zamykane drogi i opóźnienia w ruchu.

W ubiegłym roku LaGuardia obsłużyła ponad 30 mln pasażerów - przekazała agencja Reutera. Łącznie z trzech głównym portów (poza LaGuardia to również lotnisko im. Johna F. Kennedy’ego oraz Newark Liberty) obsługujących obszar Nowego Jorku korzysta rocznie blisko 150 milionów osób.

mly/PAP

