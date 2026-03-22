RELACJA. 1489. dzień wojny. Witkoff: Rozmowy z delegacją Ukrainy były konstruktywne. Skupiały się na sprawie gwarancji bezpieczeństwa

autor: Fratria

Trwa 1489. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 23 marca 2026 r.

00:01. Witkoff: Rozmowy na Florydzie były konstruktywne, poświęcone bezpieczeństwu Ukrainy

Zakończona dwudniowa runda rozmów z delegacją Ukrainy na Florydzie była konstruktywna i skupiała się na sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz działaniach humanitarnych - poinformował specjalny wysłannik Białego Domu ds. misji pokojowych Steve Witkoff.

Konstruktywne rozmowy, bazujące na wczorajszych postępach, koncentrowały się na kluczowych kwestiach, mających na celu zdefiniowanie trwałych i niezawodnych ram bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także na kluczowych działaniach humanitarnych w regionie

— napisał Witkoff w krótkim oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.

Jesteśmy stale zachęceni ciągłym, merytorycznym zaangażowania i dziękujemy POTUS (prezydentowi USA) za jego niezłomne przywództwo w realizacji tych wysiłków

— dodał.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rezultatem rozmów może być kolejna wymiana jeńców z Rosją.

Są oznaki, że może dojść do dalszych (wymian jeńców), co byłoby naprawdę dobrą wiadomością i potwierdzeniem skuteczności dyplomacji. Mamy nadzieję, że to nastąpi

— oznajmił Zełenski.

W skład delegacji USA poza Witkoffem weszli zięć prezydenta Jared Kushner oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, a w skład delegacji ukraińskiej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, a jej członkami byli także szef biura Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu.

red/PAP/X/FB

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

