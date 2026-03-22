Trwa 1489. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 23 marca 2026 r.
00:01. Witkoff: Rozmowy na Florydzie były konstruktywne, poświęcone bezpieczeństwu Ukrainy
Zakończona dwudniowa runda rozmów z delegacją Ukrainy na Florydzie była konstruktywna i skupiała się na sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz działaniach humanitarnych - poinformował specjalny wysłannik Białego Domu ds. misji pokojowych Steve Witkoff.
Konstruktywne rozmowy, bazujące na wczorajszych postępach, koncentrowały się na kluczowych kwestiach, mających na celu zdefiniowanie trwałych i niezawodnych ram bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także na kluczowych działaniach humanitarnych w regionie
— napisał Witkoff w krótkim oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.
Jesteśmy stale zachęceni ciągłym, merytorycznym zaangażowania i dziękujemy POTUS (prezydentowi USA) za jego niezłomne przywództwo w realizacji tych wysiłków
— dodał.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rezultatem rozmów może być kolejna wymiana jeńców z Rosją.
Są oznaki, że może dojść do dalszych (wymian jeńców), co byłoby naprawdę dobrą wiadomością i potwierdzeniem skuteczności dyplomacji. Mamy nadzieję, że to nastąpi
— oznajmił Zełenski.
W skład delegacji USA poza Witkoffem weszli zięć prezydenta Jared Kushner oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, a w skład delegacji ukraińskiej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, a jej członkami byli także szef biura Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756177-relacja-1489-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.