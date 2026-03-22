Trwa 1489. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 23 marca 2026 r.
13:25. Rutte: USA nadal odgrywają kluczową rolę w obronie Ukrainy
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził, że Stany Zjednoczone nadal odgrywają kluczową rolę w obronie Ukrainy, dostarczając jej ważnych informacji wywiadowczych i broni, wspólnie z europejskimi sojusznikami.
Dodał, że Trump musi pogodzić sprzeczne interesy, dążąc do zakończenia wojny, mimo obaw, że polityka naftowa może przynieść korzyści Rosji.
11:44. Ukraiński Sztab Generalny planuje zakończenie szkolenia żołnierzy za granicą
Szkolenia dla żołnierzy ukraińskiej armii mają być realizowane na terytorium Ukrainy – poinformowała agencja Unian, powołując się na deklaracje przedstawicieli Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. W trakcie wojny obronnej z Rosją tysiące ukraińskich żołnierzy przeszło szkolenie na Zachodzie.
Dzięki temu (szkoleniu w Ukrainie - PAP) będziemy mogli szybciej reagować na zmiany w sytuacji na froncie i nie tracić czasu na przemieszczanie personelu pomiędzy krajami
— powiedział pułkownik Jewhen Meżewikin, zastępca naczelnika Głównego Zarządu Doktryn i Szkolenia. Realizacja programów szkoleniowych na miejscu ma pozwolić także na lepszą wymianę doświadczeń pomiędzy żołnierzami: tymi, którzy mają za sobą służbę w strefie działań bojowych i niedawno zmobilizowanymi.
Zdaniem Meżewikina, nie wszyscy partnerzy rozumieją specyfikę toczącej się wojny z Rosją. Ponadto, według przedstawiciela Sztabu Generalnego, wprowadzone zmiany pozwolą na uniknięcie części problemów natury prawnej, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie niektórych szkoleń.
Jak zaznaczył zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy generał Pawło Palisa, ukraińscy żołnierze mogą zostać ponownie zaangażowani w ćwiczenia NATO, gdzie będą realizować zadania jako umowny przeciwnik. Ma to pozwolić krajom sojuszniczym na zapoznanie się z doświadczeniami strony ukraińskiej uzyskanymi w wojnie z Rosją.
Liczba żołnierzy armii ukraińskiej, którzy zostali przeszkoleni w krajach zachodnich przekroczyła 100 tysięcy w 2025 roku. Część z tych szkoleń zrealizowano na polskich poligonach, w tym w ramach misji EUMAM.
10:06. Pożar w porcie przeładunkowym ropy w Primorsku nad Bałtykiem po uderzeniu dronów!
Atak dronów spowodował pożar w rosyjskim terminalu eksportowym ropy naftowej w Primorsku, który jest największym takim punktem przeładunkowym nad Morzem Bałtyckim - poinformowały władze obwodu leningradzkiego.
„W porcie Primorsk uszkodzono zbiornik z paliwem, doszło do pożaru” – napisał w komunikatorze Telegram gubernator Aleksandr Drozdenko. Nie podał, kto stoi za tym nalotem, natomiast ukraińskie media twierdzą, że port zaatakowały ukraińskie bezzałogowce.
Łącznie w nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie przechwyciły lub zniszczyły 249 dronów - poinformowało ministerstwo obrony Rosji, dodając, że bezzałogowce zneutralizowano m.in. w obwodach moskiewskim, leningradzkim i kurskim.
09:45. W Ugłach w obwodzie rówieńskim ruszają poszukiwania w miejscu pochówków Polaków
We wsi Ugły w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy, rozpoczynają się prace poszukiwawcze w miejscu pochówków Polaków, którzy zginęli w maju 1943 roku. Kolonia została zaatakowana przez oddział UPA.
Prowadzić je będą specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przybyli w poniedziałek na miejsce wraz przedstawicielami przedsiębiorstwa komunalnego Lwowskiej Rady Obwodowej „Dola”. Poszukiwania w Ugłach finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Według Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który jest zleceniodawcą prac, ekspedycja potrwa około tygodnia. Wniosek o przeprowadzenie prac wydało w 2025 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy na wniosek przewodniczącej Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie Karoliny Romanowskiej.
09:21. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 970 żołnierzy (łącznie 1 288 850 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
07:58. W razie wojny rezerwista ma zebrać ze sobą własną broń, drona i GPS
Rezerwista powołany do armii w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym powinien zabrać ze sobą do jednostki własną strzelbę, karabin czy pistolet wraz z nabojami, a także drona oraz urządzenie GPS jeśli taki sprzęt posiada - wynika ze zaktualizowanego zarządzenia fińskich sił zbrojnych.
Administracja wojskowa rozszerzyła katalog przedmiotów powołanego do armii rezerwisty w związku napaścią Rosji na Ukrainę. Wcześniej lista przynależna do karty mobilizacyjnej obejmowała m.in. odzież, środki higieny czy podstawowy zestaw biwakowy – podało radio Yle.
00:01. Witkoff: Rozmowy na Florydzie były konstruktywne, poświęcone bezpieczeństwu Ukrainy
Zakończona dwudniowa runda rozmów z delegacją Ukrainy na Florydzie była konstruktywna i skupiała się na sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz działaniach humanitarnych - poinformował specjalny wysłannik Białego Domu ds. misji pokojowych Steve Witkoff.
Konstruktywne rozmowy, bazujące na wczorajszych postępach, koncentrowały się na kluczowych kwestiach, mających na celu zdefiniowanie trwałych i niezawodnych ram bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także na kluczowych działaniach humanitarnych w regionie
— napisał Witkoff w krótkim oświadczeniu zamieszczonym na platformie X.
Jesteśmy stale zachęceni ciągłym, merytorycznym zaangażowania i dziękujemy POTUS (prezydentowi USA) za jego niezłomne przywództwo w realizacji tych wysiłków
— dodał.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rezultatem rozmów może być kolejna wymiana jeńców z Rosją.
Są oznaki, że może dojść do dalszych (wymian jeńców), co byłoby naprawdę dobrą wiadomością i potwierdzeniem skuteczności dyplomacji. Mamy nadzieję, że to nastąpi
— oznajmił Zełenski.
W skład delegacji USA poza Witkoffem weszli zięć prezydenta Jared Kushner oraz doradca Białego Domu Josh Gruenbaum, a w skład delegacji ukraińskiej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, a jej członkami byli także szef biura Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu.
red/PAP/X/FB
