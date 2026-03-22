Chadeckie CDU wygrało wybory w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, uzyskując 31 proc. głosów - wynika z oficjalnych wyników. Drugie miejsce zajęło socjaldemokratyczne SPD z 25,9 proc. Trzecia uplasowała się prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) z poparciem na poziomie 19,5 proc.
W parlamencie Nadrenii-Palatynatu w Moguncji prócz CDU i SPD znajdą się także Zieloni (7,9 proc.). Na mandaty nie może liczyć natomiast Lewica (4,4 proc.) oraz liberalne FDP (2,1 proc.), które nie przekroczyły progu.
To oficjalne wyniki po przeliczeniu 99,6 proc. głosów.
Jaka koalicja po wyborach wyborach?
Po wyborach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w Nadrenii-Palatynacie jest koalicja CDU-SPD. Zdecydowanym faworytem na stanowisko nowego premiera kraju związkowego jest Gordon Schnieder z CDU.
Wynik AfD - 19,5 proc. - jest najlepszym w historii tej partii w kraju związkowym na zachodzie Niemiec.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756176-sa-wyniki-wyborow-w-nadrenii-palatynacie-triumf-cdu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.