Dramat w Kenii! Co najmniej 81 osób w tym miesiącu zginęło na skutek burz i ulewnych deszczy, które zalały wiele dróg

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/VickyOmondi/CC BY-SA 4.0
autor: Wikimedia Commons/VickyOmondi/CC BY-SA 4.0

Co najmniej 81 osób zginęło od początku marca na skutek burz i ulew w Kenii, które zalały wiele dróg – poinformowała policja kenijska.

Hrabstwo Nairobi pozostaje regionem najbardziej dotkniętym z 37 ofiarami śmiertelnymi

— napisał rzecznik kenijskiej policji Muchiri Nyaga w oświadczeniu.

Jak podkreślił, gwałtowne powodzie zmusiły do opuszczenia miejsc zamieszkania prawie 2 700 osób i spowodowały poważne straty w infrastrukturze.

Według prywatnej telewizji Citizen TV dwie osoby zginęły w ostatni weekend z powodu osunięcia się ziemi w wiosce Kasaka na zachodzie kraju, gdzie lawiny błotne przykryły wiele domów.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych