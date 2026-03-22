Co najmniej 81 osób zginęło od początku marca na skutek burz i ulew w Kenii, które zalały wiele dróg – poinformowała policja kenijska.
Hrabstwo Nairobi pozostaje regionem najbardziej dotkniętym z 37 ofiarami śmiertelnymi
— napisał rzecznik kenijskiej policji Muchiri Nyaga w oświadczeniu.
Jak podkreślił, gwałtowne powodzie zmusiły do opuszczenia miejsc zamieszkania prawie 2 700 osób i spowodowały poważne straty w infrastrukturze.
Według prywatnej telewizji Citizen TV dwie osoby zginęły w ostatni weekend z powodu osunięcia się ziemi w wiosce Kasaka na zachodzie kraju, gdzie lawiny błotne przykryły wiele domów.
tkwl/PAP
