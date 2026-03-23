Prezydent Libanu Joseph Aoun potępił izraelskie ataki na mosty i inną infrastrukturę na południu jego kraju, oceniając, że stanowią one „preludium do inwazji lądowej”.
Aoun potępił „atakowanie i niszczenie przez Izrael kluczowej infrastruktury i obiektów na południu Libanu, a zwłaszcza mostu Qasmiyeh na rzece Litani i innych mostów” – podało biuro prezydenta w oświadczeniu.
Ataki te stanowią niebezpieczną eskalację oraz ostre pogwałcenie suwerenności Libanu i uważamy je za preludium do inwazji lądowej
— powiedział Aoun po przekazaniu przez Izrael informacji, iż jego armia otrzymała rozkaz niszczenia „wszystkich mostów”, które są jej zdaniem wykorzystywane przez proirańska organizację Hezbollah.
Prezydent wyraził przekonanie, że zaatakowanie mostu na Litani, który stanowi najważniejsze połączenie południowej części Libanu z resztą kraju, budzi podejrzenie, że Izrael zamierza utworzyć strefę buforową.
Uderzenie w mosty
W ciągu ostatnich 10 dni wojsko izraelskie zniszczyło już trzy mosty w południowym Libanie.
W izraelskich atakach na terytorium Libanu zginęło już ponad tysiąc osób, w tym blisko 120 dzieci, 80 kobiet i 40 członków personelu medycznego – twierdzi libańskie ministerstwo zdrowia.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756167-prezydent-libanu-o-atakach-izraela-preludium-do-inwazji-ladowej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.