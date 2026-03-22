Strażnicy Rewolucji odpowiedzieli prezydentowi USA. Zapowiedzieli zupełną blokadę cieśniny Ormuz, jeśli USA spełnią swoje groźby o zaatakowania irańskiej infrastruktury energetycznej. Irańczycy zagrozili też atakami na firmy z amerykańskim kapitałem, a także na obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy USA.
48-godzinne ultimatum
Donald Trump zagroził wczoraj zniszczeniem irańskich elektrowni, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) odpowiedział groźbą i zapowiedział, że jeśli dojdzie do ataków na irańskie obiekty energetyczne, to przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem zostaną „kompletne zniszczenie”.
„Legalny” cel
Zgodnie z komunikatem IRGC również obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się „legalnym” celem.
Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ataki USA i Izraela, które rozpoczęły się 28 lutego.
Irańskie siły zbrojne wielokrotnie uderzały w statki przemieszczające się przez cieśninę, powodując ograniczenie żeglugi i wzrost cen ropy na światowych rynkach.
SC/PAP
