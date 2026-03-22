Z niemieckich miast w zastraszającym tempie znikają stacjonarne sklepy. Tamtejszy związek handlu (HDE) alarmuje, że w tym roku liczba placówek spadnie poniżej 300 tysięcy. Taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca w zjednoczonych Niemczech.
Pustostany w centrach miast
Od końca 2015 roku liczba sklepów w Niemczech zmniejszyła się o 70 tysięcy, zaś w tym roku prawdopodobnie spadnie poniżej 300 tysięcy – szacuje Niemiecki Związek Handlu (HDE). Organizacja ta spodziewa się, że w 2026 roku liczba sklepów skurczy się o 4900, do poziomu 296 600.
— czytamy w dw.com.
Według HDE od czasu zjednoczenia Niemiec w kraju nigdy nie było mniej niż 300 tysięcy stacjonarnych sklepów.
Wiele centrów miast już dziś wyraźnie cierpi z powodu pustostanów. Tak nie może i nie powinno dalej być
— stwierdził prezes Niemieckiego Związku Handlu Alexander von Preen, cytowany przez dw.com.
Zaczęło się od pandemii
Zgodnie z oceną niemieckiego portalu, „poważny kryzys nadszedł od 2020 roku wraz z pandemią koronawirusa i lockdownem, gdy wiele sklepów nie mogło działać przez pewien czas”.
W 2021 r oku ich liczba spadła o 11,5 tysiąca, a w 2022 roku – o 11 tysięcy. W ubiegłym roku zmniejszyła się o 4,5 tysiąca, do około 301 500.
— wyliczył dw.com, który przypomniał również, że „według ankiety, przeprowadzonej w styczniu przez stowarzyszenie, tylko 14 procent firm ocenia swoją sytuację biznesową jako dobrą”, a co druga firma spodziewa się spadku obrotów w 2026 roku.
SC/dw.com
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756159-niemieckie-sklepy-znikaja-z-miast-najgorzej-od-zjednoczenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.