Niemieckie sklepy znikają z centrów miast. To najgorsza sytuacja od czasu przyłączenia do RFN wschodnich landów

Niemiecka flaga / autor: Pixabay/wal_172619
Z niemieckich miast w zastraszającym tempie znikają stacjonarne sklepy. Tamtejszy związek handlu (HDE) alarmuje, że w tym roku liczba placówek spadnie poniżej 300 tysięcy. Taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca w zjednoczonych Niemczech.

Pustostany w centrach miast

Od końca 2015 roku liczba sklepów w Niemczech zmniejszyła się o 70 tysięcy, zaś w tym roku prawdopodobnie spadnie poniżej 300 tysięcy – szacuje Niemiecki Związek Handlu (HDE). Organizacja ta spodziewa się, że w 2026 roku liczba sklepów skurczy się o 4900, do poziomu 296 600.

— czytamy w dw.com.

Według HDE od czasu zjednoczenia Niemiec w kraju nigdy nie było mniej niż 300 tysięcy stacjonarnych sklepów.

Wiele centrów miast już dziś wyraźnie cierpi z powodu pustostanów. Tak nie może i nie powinno dalej być

— stwierdził prezes Niemieckiego Związku Handlu Alexander von Preen, cytowany przez dw.com.

Zaczęło się od pandemii

Zgodnie z oceną niemieckiego portalu, „poważny kryzys nadszedł od 2020 roku wraz z pandemią koronawirusa i lockdownem, gdy wiele sklepów nie mogło działać przez pewien czas”.

W 2021 r oku ich liczba spadła o 11,5 tysiąca, a w 2022 roku – o 11 tysięcy. W ubiegłym roku zmniejszyła się o 4,5 tysiąca, do około 301 500.

— wyliczył dw.com, który przypomniał również, że „według ankiety, przeprowadzonej w styczniu przez stowarzyszenie, tylko 14 procent firm ocenia swoją sytuację biznesową jako dobrą”, a co druga firma spodziewa się spadku obrotów w 2026 roku.

