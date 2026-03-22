Daily Mail opublikował nagranie, na którym widać, w jak sadystyczny sposób traktowani są rosyjscy żołnierze przez własnych dowódców na froncie na Ukrainie.
Portal wyjaśnił, że na nagraniach widać rosyjskich dowódców znęcających się nad własnymi żołnierzami.
Są oni bici, rażeni prądem, zmuszani do czołgania w błocie, przywiązywaniu nago do drzew w temperaturach poniżej zera, a nawet zmuszani do walki na śmierć i życie między sobą.
Na innych nagraniach widać natomiast rannych żołnierzy wysyłanych na linię frontu. Widać także, jak żywią się skradzionymi ziemniakami, ponieważ nie otrzymują żywności od własnej armii.
Dowódcy wysyłają swoich żołnierzy do tak zwanych bitew typu „mięsna burza”, porównywanych do misji samobójczych, w których oddziały są rzucane na ukraińskie pozycje, aż skończy im się amunicja
— przekazał Daily Mail.
