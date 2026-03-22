TYLKO U NAS. To trzeba zobaczyć! Francuski europoseł ostrzega przed skutkami masowej migracji! "Tworzy przestrzeń dla radykalnego islamu"

Nicolas Bay / autor: Telewizja wPolsce24

Masowa migracja, niezdolność władz publicznych do asymilowania imigrantów oraz ich zbyt duża ilość powodują rozwój zamkniętych wspólnot. Chodzi zwłaszcza o komunitaryzm islamski, który sprzyja rozwojowi radykalnego i roszczeniowego islamu. W ostatnich latach doprowadziło to nawet do aktów terrorystycznych we Francji” – przyznał francuski europoseł Nicolas Bay w rozmowie z byłym eurodputowanym Ryszardem Czarneckim na antenie Telewizji wPolsce24.

Na przełomie maja i kwietnia 2027 roku we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Nicolas Bay, francuski eurodeputowany z ramienia partii Rekonkwista Érica Zemmoura, należącej do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wyraził nadzieję, że kandydaci prawicy mają szansę na zwycięstwo.

Jest wielu konserwatystów i patriotów, którzy chcą zwycięstwa prawicy. Prawica stała się większością we Francji. Wszystkie siły prawicy, wszystkie jej nurty i wszystkie partie razem stanowią większość w opinii publicznej. Problem polega jednak na tym, że od wielu lat prawica jest podzielona i właśnie dlatego lewica mogła tak długo utrzymywać się u władzy

— wyjaśnił Nicolas Bay.

„Prawica musi się zjednoczyć”

W jego ocenie „Francja znajduje się w stanie poważnego osłabienia i spadku swojej pozycji gospodarczej”.

Uważam, że warunki do wielkiej zmiany politycznej są spełnione, ale aby to było możliwe, prawica musi się zjednoczyć. Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem obozu narodowego w tych wyborach prezydenckich. Marine Le Pen jest oczywiście naturalną kandydatką, jednak trwające postępowanie sądowe ma na celu uniemożliwienie jej startu. Tak czy inaczej, obóz narodowy wystawi swojego kandydata, a po tym konieczne będzie zjednoczenie całego środowiska

— mówił francuski europoseł.

Najważniejsze jest unikanie podziałów, ponieważ one doprowadziły po raz kolejny do zwycięstwa tych, którzy stopniowo, ale coraz bardziej wyraźnie niszczą Francję

— dodał Nicolas Bay.

Fala masowej migracji we Francji

Jak zaznaczył, „od kilkudziesięciu lat Francja doświadcza masowej migracji”.

Od czasu wprowadzenia w latach 70. przepisów o łączeniu rodzin setki tysięcy osób przyjeżdża do naszego kraju. Ludzie ci nie dzielą naszej historii, naszej kultury, ani naszej dominującej religii. Oczywiście część z nich podejmuje wysiłek asymilacji. Nie wszyscy, ale niektórzy. Trzeba jednak stwierdzić, że populacje te stały się tak liczne, a ich wartości tak różne od naszych, że ich obecność generuje bardzo poważne problemy

— przyznał.

Najpierw gospodarcze. We Francji mamy bardzo wysoki poziom bezrobocia liczący wiele milionów osób. Mamy też bardzo wysoki poziom ubóstwa. Około 12 milionów ludzi żyje w biedzie. Jednak konsekwencje są przede wszystkim tożsamościowe i związane z bezpieczeństwem

— wyjaśnił polityk.

— powiedział Nicolas Bay.

Telewizja wPolsce24/tt

