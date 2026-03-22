„Siedem osób, w tym trzech obywateli Turcji zginęło w wypadku śmigłowca w Katarze; przyczyną była awaria techniczna maszyny ” – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na katarskie ministerstwa spraw wewnętrznych i obrony.
Do wypadku doszło nad Zatoką Perską, na wodach terytorialnych Kataru. Nadal trwają poszukiwania jednej z siedmiu osób, które znajdowały się na pokładzie.
Jak wynika z komunikatów katarskich władz, śmigłowiec wykonywał „standardowe działania”, co wskazuje na to, że wypadek nie miał związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.
Ofiary
Wśród ofiar katastrofy jest jeden turecki żołnierz oraz dwóch cywilnych pracowników tureckiej firmy Aselsan - wynika z oświadczenia tureckiego ministerstwa obrony. Zginęło także czterech katarskich żołnierzy.
Adrian Siwek/PAP
