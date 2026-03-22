Katastrofa śmigłowca nad Zatoką Perską! Nie żyje siedem osób. Wśród ofiar żołnierze i urzędnicy z Turcji i Kataru

Katastrofa śmigłowca w Katarze! / autor: Orijentolog, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Siedem osób, w tym trzech obywateli Turcji zginęło w wypadku śmigłowca w Katarze; przyczyną była awaria techniczna maszyny ” – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na katarskie ministerstwa spraw wewnętrznych i obrony.

Do wypadku doszło nad Zatoką Perską, na wodach terytorialnych Kataru. Nadal trwają poszukiwania jednej z siedmiu osób, które znajdowały się na pokładzie.

Jak wynika z komunikatów katarskich władz, śmigłowiec wykonywał „standardowe działania”, co wskazuje na to, że wypadek nie miał związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.

Ofiary

Wśród ofiar katastrofy jest jeden turecki żołnierz oraz dwóch cywilnych pracowników tureckiej firmy Aselsan - wynika z oświadczenia tureckiego ministerstwa obrony. Zginęło także czterech katarskich żołnierzy.

Adrian Siwek/PAP

