Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Europejczyków dosięgnie gniew Iranu? Głos zabrały władze Wielkiej Brytanii

Na zdjęciu Big Ben w Londynie oraz Bazylika św. Piotra w Watykanie / autor: Fratria
Minister ds. mieszkalnictwa Wielkiej Brytanii odniósł się do wczorajszych doniesień Izraela. Nie ma żadnych raportów potwierdzających doniesienia, że Iran planuje zaatakować Europę rakietami balistycznymi, ani że w ogóle ma ku temu możliwości - powiedział w rozmowie z BBC.

Wczoraj Siły Obronne Izraela opublikowały na portalach społecznościowych informację, że Iran posiada rakiety, „które mogą dotrzeć do Londynu, Paryża lub Berlina”.

Nie ma żadnej oceny potwierdzającej te słowa

— powiedział BBC brytyjski minister Reed.

Czytaj także

Nie znam też żadnego raportu, który potwierdzałby, że Iran w ogóle próbuje zaatakować Europę, nie mówiąc już o tym, czy mógłby to zrobić, gdyby spróbował

— dodał.

Nie damy się wciągnąć w wojnę”

W innym wywiadzie dla Sky News Reed powiedział, że prezydent USA Donald Trump mówił jedynie w swoim imieniu, grożąc „zniszczeniem” irańskich elektrowni, jeśli Teheran nie otworzy ponownie cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin.

Czytaj także

Poproszony o przedstawienie stanowiska Wielkiej Brytanii w sprawie tego terminu, wyznaczonego w nocy z soboty na niedzielę przez Trumpa, Reed powiedział: - Prezydent USA jest w pełni zdolny do samodzielnego wypowiadania się i obrony swoich słów.

Nie damy się wciągnąć w wojnę, ale będziemy chronić nasze interesy w regionie. Będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby załagodzić sytuację

— zapewnił członek brytyjskiego rządu.

Iran blokuje ruch statków przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ataki USA i Izraela na to państwo, rozpoczęte 28 lutego. Irańskie siły wielokrotnie obierały za cel tankowce, choć przepuszczały niektóre statki, m.in. powiązane z Chinami i Indiami, czy też tankowce z Iranu. Doniesienia mediów, m.in. CNN, mówiły również o rozmieszczaniu w cieśninie min.

Czytaj także

xyz/PAP

Powiązane tematy

