Ważne wydarzenie na ulicach Portugalii! Wielki protest przeciw eutanazji i aborcji. "Powiedz życiu tak!; Wybierz życie!"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/fernandozhiminaicela/X/@SiateSanti
Ponad 30 tysięcy osób, głównie młodych, wzięło udział wczoraj w odbywających się w dwunastu miastach Portugalii demonstracjach przeciwko eutanazji i aborcji” - poinformowały media w tym kraju.

Największa demonstracja odbyła się w centrum Lizbony, stolicy kraju, z udziałem m.in. działaczy organizacji pro-life, stowarzyszeń katolickich, a także polityków ugrupowań prawicowych.

Powiedz życiu tak!, Wybierz życie!

— skandowali uczestnicy marszu, który przeszedł przez centrum portugalskiej stolicy pod parlament.

Legalizacja eutanazji

Pod budynkiem jednoizbowego Zgromadzenia Republiki manifestanci domagali się wstrzymania przez partie polityczne prac nad legalizacją eutanazji, a także domagali się od władz działań na rzecz zakazania aborcji.

Lizbońska manifestacja zakończyła się atakiem na jej uczestników. Napastnik, który ostatecznie został ujęty przez policję, rzucił w tłum koktajlem Mołotowa. W incydencie nikt nie ucierpiał

— przekazali organizatorzy marszu.

Od kilku lat w Portugalii trwają próby legalizacji eutanazji. Wprawdzie w 2023 r. parlament zatwierdził ustawę w tej sprawie, ale została ona zawetowana przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę. Rok później izba ponownie zalegalizowała eutanazję, ale ostatecznie ustawa została uznana za niezgodną z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny.

Aborcja na żądanie jest dopuszczalna w portugalskim prawie od 2007 r. Można ją przeprowadzić do dziesiątego tygodnia ciąży.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

