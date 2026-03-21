Trwa 22. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Irański pocisk uderzył w miasto Arad; co najmniej 65 rannych.
00:01. Irański pocisk uderzył w miasto Arad; co najmniej 65 rannych
Co najmniej 65 osób zostało rannych, w tym siedem ciężko, w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w miasto Arad na południu Izraela – poinformowała Czerwona Gwiazda Dawida. Ratownicy nadal przeszukują teren ataku w poszukiwaniu kolejnych poszkodowanych.
Według izraelskiej straży pożarnej pocisk uderzył w centrum miasta, między budynkami mieszkalnymi. Służby podały, że w miejscu uderzenia doszło do rozległych zniszczeń.
Z powodu napływu rannych szpital w Aradzie ogłosił stan wyjątkowy po ataku – przekazało izraelskie pogotowie.
red/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756110-relacja-23-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
