RELACJA. 23. dzień operacji przeciwko Iranowi. Irański pocisk uderzył w miasto Arad; co najmniej 65 rannych

23. dzień operacji przeciwko Iranowi / autor: PAP/EPA
Trwa 22. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Irański pocisk uderzył w miasto Arad; co najmniej 65 rannych.

00:01. Irański pocisk uderzył w miasto Arad; co najmniej 65 rannych

Co najmniej 65 osób zostało rannych, w tym siedem ciężko, w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w miasto Arad na południu Izraela – poinformowała Czerwona Gwiazda Dawida. Ratownicy nadal przeszukują teren ataku w poszukiwaniu kolejnych poszkodowanych.

Według izraelskiej straży pożarnej pocisk uderzył w centrum miasta, między budynkami mieszkalnymi. Służby podały, że w miejscu uderzenia doszło do rozległych zniszczeń.

Z powodu napływu rannych szpital w Aradzie ogłosił stan wyjątkowy po ataku – przekazało izraelskie pogotowie.

red/PAP/X/FB

