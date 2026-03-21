Trwa 1488. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 22 marca 2026 r.
00:01. Zełenski: trzeba ustalić, na ile Rosja chce rzeczywistego zakończenia wojny
Kontynuujemy wysiłki dyplomatyczne w celu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jednak kluczową kwestią jest ustalenie, na ile Rosja tego rzeczywiście chce – poinformował w prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu na Florydzie delegacji ukraińskiej z przedstawicielami amerykańskiej administracji.
Kluczową kwestią jest ustalenie, na ile Rosja jest gotowa podjąć działania zmierzające do rzeczywistego zakończenia wojny (…), zwłaszcza teraz, gdy napięcia geopolityczne nasiliły się w związku z sytuacją wokół Iranu
— przekazał Zełenski w wiadomości opublikowanej na portalu X.
Jak dodał, rozmowy z Amerykanami będą kontynuowane w niedzielę, a strona ukraińska wkrótce opublikuje bardziej szczegółowe sprawozdanie z ich przebiegu.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756109-relacja-1488-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.