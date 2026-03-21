Prezydent USA Donald Trump udzielił premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi swojego „całkowitego” poparcia w kwietniowych wyborach w nagraniu wideo wyświetlonym dzisiaj na konferencji CPAC w Budapeszcie. W swoim przemówieniu premier Orban obiecał zwycięstwo i „zburzenie postępowych bram Brukseli”. W konferencji uczestniczył m.in. były premier RP Mateusz Morawiecki.
Trump poparł Orbana
Chciałbym złożyć najlepsze życzenia premierowi Viktorowi Orbanowi, którego, jak wiecie, popieram. Ma on moje pełne i całkowite poparcie
— powiedział Trump.
Jest silnym przywódcą, który pokazał światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości. To fantastyczny facet i to wielki zaszczyt go popierać
— dodał prezydent USA.
Trump podziękował też węgierskim organizatorom CPAC za „zaangażowanie w zdrowy rozsądek i konserwatywne zasady oraz we wspólną cywilizację, którą dzielą Amerykanie, Węgrzy i Europejczycy”.
Nasze dwa kraje wskazują drogę do zrewitalizowanego Zachodu, który będzie chronił naszych obywateli, wspierał nasze dzieci i przewodził światu przez kolejne pokolenia
— powiedział Trump.
„Zburzę postępowe bramy Brukseli”
Otwierający konferencję Orban zapewnił, że „wygra kwietniowe wybory i nie zatrzyma się na nich, ale będzie iść naprzód, ponieważ o przyszłości Europy muszą decydować narody Europy, a nie biurokraci”. Zaznaczył, że zwycięstwo jego bloku 12 kwietnia nie tylko ochroni Węgry, ale także „zburzy postępowe bramy Brukseli”.
Węgry są naciskane przez brukselskich postępowców z Zachodu groźbą sankcji, a przez Ukrainę ze Wschodu blokadą ropy naftowej
— powiedział Orban.
Jego zdaniem Węgry są „najsilniejszym bastionem narodowych sił konserwatywnych” w Unii Europejskiej od 16 lat. Pokonanie tego bastionu byłoby „największym zwycięstwem dla postępowców” – ostrzegł.
Ta bitwa toczy się nie tylko o Węgry, ale o to, kto wygra w Brukseli
— stwierdził premier Węgier.
Bruksela doprowadziła Europę do największej porażki gospodarczej i nadal nie stawia Europy na pierwszym miejscu. Teraz stawia na Ukrainę
— dodał Orban.
Ocenił, że cywilizacja zachodnia stoi w obliczu największej politycznej reorganizacji w ostatnim stuleciu, której epicentrum znajduje się w USA, a Węgry stanowią jej „przyczółek w Europie”.
Walczymy o duszę świata zachodniego
— zapewnił Orban.
Węgierski premier zwrócił również uwagę na prawicowe zwroty w Ameryce Południowej, wspominając Rodriga Paza w Boliwii, Jose Antonio Kasta w Chile i Javiera Mileia w Argentynie. Mileia - który przybył do Budapesztu z okazji CPAC - nazwał „globalną gwiazdą rocka zachodnich wartości”.
CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. XX wieku biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa. Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym – już pięć razy – w stolicy Węgier. W sobotniej konferencji uczestniczyli m.in. były premier RP Mateusz Morawiecki, premier Gruzji Irakli Kobachidze czy lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox Santiago Abascal.
kk/PAP
