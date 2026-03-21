Konferencja CPAC w Budapeszcie. Trump poparł Orbana. Premier Węgier: "Walczymy o duszę świata zachodniego". Na miejscu Morawiecki

Konferencja CPAC w Budapeszcie.
Prezydent USA Donald Trump udzielił premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi swojego „całkowitego” poparcia w kwietniowych wyborach w nagraniu wideo wyświetlonym dzisiaj na konferencji CPAC w Budapeszcie. W swoim przemówieniu premier Orban obiecał zwycięstwo i „zburzenie postępowych bram Brukseli”. W konferencji uczestniczył m.in. były premier RP Mateusz Morawiecki.

Chciałbym złożyć najlepsze życzenia premierowi Viktorowi Orbanowi, którego, jak wiecie, popieram. Ma on moje pełne i całkowite poparcie

— powiedział Trump.

Jest silnym przywódcą, który pokazał światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, swojej kultury, swojego dziedzictwa, swojej suwerenności i swoich wartości. To fantastyczny facet i to wielki zaszczyt go popierać

— dodał prezydent USA.

Trump podziękował też węgierskim organizatorom CPAC za „zaangażowanie w zdrowy rozsądek i konserwatywne zasady oraz we wspólną cywilizację, którą dzielą Amerykanie, Węgrzy i Europejczycy”.

Nasze dwa kraje wskazują drogę do zrewitalizowanego Zachodu, który będzie chronił naszych obywateli, wspierał nasze dzieci i przewodził światu przez kolejne pokolenia

— powiedział Trump.

Zburzę postępowe bramy Brukseli”

Otwierający konferencję Orban zapewnił, że „wygra kwietniowe wybory i nie zatrzyma się na nich, ale będzie iść naprzód, ponieważ o przyszłości Europy muszą decydować narody Europy, a nie biurokraci”. Zaznaczył, że zwycięstwo jego bloku 12 kwietnia nie tylko ochroni Węgry, ale także „zburzy postępowe bramy Brukseli”.

Węgry są naciskane przez brukselskich postępowców z Zachodu groźbą sankcji, a przez Ukrainę ze Wschodu blokadą ropy naftowej

— powiedział Orban.

Jego zdaniem Węgry są „najsilniejszym bastionem narodowych sił konserwatywnych” w Unii Europejskiej od 16 lat. Pokonanie tego bastionu byłoby „największym zwycięstwem dla postępowców” – ostrzegł.

Ta bitwa toczy się nie tylko o Węgry, ale o to, kto wygra w Brukseli

— stwierdził premier Węgier.

Bruksela doprowadziła Europę do największej porażki gospodarczej i nadal nie stawia Europy na pierwszym miejscu. Teraz stawia na Ukrainę

— dodał Orban.

Ocenił, że cywilizacja zachodnia stoi w obliczu największej politycznej reorganizacji w ostatnim stuleciu, której epicentrum znajduje się w USA, a Węgry stanowią jej „przyczółek w Europie”.

Walczymy o duszę świata zachodniego

— zapewnił Orban.

Węgierski premier zwrócił również uwagę na prawicowe zwroty w Ameryce Południowej, wspominając Rodriga Paza w Boliwii, Jose Antonio Kasta w Chile i Javiera Mileia w Argentynie. Mileia - który przybył do Budapesztu z okazji CPAC - nazwał „globalną gwiazdą rocka zachodnich wartości”.

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. XX wieku biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa. Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym – już pięć razy – w stolicy Węgier. W sobotniej konferencji uczestniczyli m.in. były premier RP Mateusz Morawiecki, premier Gruzji Irakli Kobachidze czy lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox Santiago Abascal.

Powiązane tematy

