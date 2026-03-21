87 procent stacji benzynowych we Włoszech obniżyło ceny paliw po wejściu w życie rządowego dekretu, którego celem jest zahamowanie podwyżek, notowanych od początku wojny na Bliskim Wschodzie - podały media. Prowadzone są kontrole, czy przepisy w sprawie obniżenia akcyzy są przestrzegane.
Na mocy decyzji rządu premier Giorgii Melonii akcyza została obniżona na okres 20 dni o 25 eurocentów za litr benzyny i oleju napędowego.
Na podstawie pierwszych danych z kontroli ministerstwo do spraw firm ogłosiło, że do piątku 87 procent z ponad 20 tysięcy stacji benzynowych w kraju obniżyło ceny. Odnotowano zarazem, że podniosło je 4,5 proc. punktów dystrybucji paliw.
Średni koszt benzyny we Włoszech
Gdy po rozpoczęciu ataku sił USA i Izraela na Iranowi i odwetowych uderzeń Teheranu ceny paliw we Włoszech przekroczyły 2 euro za litr, po wejściu w życie dekretu benzyna kosztuje średnio około 1,70 euro za litr. Cena oleju napędowego wynosi ponad 1,90 euro za litr.
Włoskie media podały, że monitoring cen prowadzi ministerialny urząd do spraw cen paliw. Wysłał on do Gwardii Finansowej listę stacji, które nie obniżyły jeszcze cen. Funkcjonariusze tej policji skarbowej prowadzą kontrole, a jeśli w ich trakcie stwierdzają, że ceny dalej nie zostały obniżone, zawiadomienia mogą trafić do Urzędu Antymonopolowego, by mógł wymierzyć za to kary.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756035-tak-wlochy-probuja-radzic-sobie-z-wysokimi-cenami-paliwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.