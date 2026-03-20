Trwa 22. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Od 28 lutego USA i Izrael bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i cele cywilne. Iran zablokował też cieśninę Ormuz, kluczowy dla handlu ropą szlak, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych. Prezydent USA Donald Trump wezwał inne państwa, by dołączyły do operacji mającej na celu udrożnienie cieśniny, przez którą w normalnych okolicznościach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Sobota, 21 marca 2026 r.
00:01. Trump: inne kraje będą musiały strzec cieśniny Ormuz, my możemy pomóc
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że inne kraje będą musiały strzec cieśniny Ormuz, zaś Amerykanie mogą pomóc, jeśli zostaną o to poproszeni. Dodał jednak, że to nie powinno być konieczne, gdy „zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione”.
Trump ocenił w serwisie Truth Social, że USA są blisko osiągnięcia celów operacji przeciwko Iranowi.
Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszych celów i rozważamy zmniejszenie intensywności naszych wspaniałych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do terrorystycznego reżimu Iranu
— oświadczył prezydent.
Odniósł się też do cieśniny Ormuz, którą Irańczycy blokują w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na ten kraj.
Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!
— napisał Trump.
Jeśli nas poproszą, pomożemy tym krajom w ich działaniach w związku z Ormuzem, ale to nie powinno być konieczne, gdy zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione
— kontynuował prezydent. Przekonywał też, że to będzie „dla nich łatwa operacja”.
00:00. Władze Węgier zaprzeczyły, jakoby planowały wysłanie węgierskich żołnierzy na Bliski Wschód
Premier Węgier Viktor Orban oraz szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto odrzucili możliwość wysłania węgierskich żołnierzy na amerykańsko-izraelską wojnę z Iranem, czego dzień wcześniej nie wykluczył szef kancelarii premiera Orbana.
Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Orbana, został zapytany w czwartek, czy Węgry udzieliłyby pomocy USA w cieśninie Ormuz, gdyby Donald Trump zwrócił się z taką prośbą. „Gdyby o to poprosił, rozważylibyśmy to” - odpowiedział.
Odnosząc się do tej wypowiedzi, premier Orban określił ją mianem „nonsensu”, dodając sarkastycznie, że Budapeszt mógłby rozważyć takie zaangażowanie, „gdybyśmy mieli morze i flotę”. - Stany Zjednoczone nie zwróciły się o pomoc do Węgier, a Węgry nie wysyłają żołnierzy na Bliski Wschód – zapewnił też szef węgierskiej dyplomacji Szijjarto.
red/wPolityce.pl/PAP/X/media
