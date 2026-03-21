Wycofanie sił USA z Hiszpanii lub Niemiec? Dziennikarz zapytał Trumpa o postulat senatora Grahama. "Ma rację, że o to pyta"

Prezydent USA Donald Trump z sekretarzem stanu Marco Rubio odpowiada na pytania mediów na Południowym Trawniku Białego Domu w Waszyngtonie / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że zasadne jest pytanie, czy USA powinny utrzymywać siły w bazach w Hiszpanii lub Niemczech wobec odmowy wysłania okrętów do cieśniny Ormuz. Skomentował w ten sposób postulat senatora Lindseya Grahama. „On ma rację, że o to pyta” - mówił amerykański przywódca.

Trump został zapytany przez dziennikarza o opinię w sprawie wypowiedzi republikańskiego senatora Grahama na temat przemyślenia obecności wojsk USA „w Hiszpanii czy Niemczech”.

Ma rację, że o to pyta (…). Oni powinni pomagać z cieśniną, bo biorą dużo energii z cieśniny Ormuz. A jeśli Lindsey Graham to mówi - nie zapominajcie, on był przez długi czas wielkim orędownikiem NATO, a teraz już nie jest - to wielu senatorów i kongresmenów jest bardzo niezadowolonych, że NATO nic nie zrobiło

— powiedział prezydent.

Co mówił senator Graham?

Choć pytanie hiszpańskiego dziennikarza do Trumpa dotyczyło baz w Hiszpanii i Niemczech, sam Graham wzywał prezydenta do opuszczenia jedynie baz w Hiszpanii. Zrobił to w wywiadzie dla Fox News 10 marca. Uzasadniał to wówczas odmawianiem przez Madryt zgody na użycie baz morskich do ataków na Iran.

Do Hiszpanii: jeśli nie pozwolą nam korzystać z ich baz, a właściwie naszych baz lotniczych w ich kraju, aby uniemożliwić morderczemu reżimowi zdobycie broni jądrowej, która terroryzuje świat (…). Dziś wieczorem wzywam prezydenta Trumpa do przeniesienia wszystkich naszych baz z Hiszpanii

— mówił.

To stosunkowo bezpieczne, ale potrzeba dużo pomocy”

Rozmawiając z dziennikarzami przed odlotem na weekend do swojej posiadłości na Florydzie, Trump ponownie wezwał sojuszników - a także Chiny - do pomocy w otwarciu cieśniny Ormuz, twierdząc, że „będą musieli się trochę zaangażować”, bo Ameryka „nie korzysta” z cieśniny, a operacja odblokowania jej byłaby łatwa.

Nie potrzebujemy jej. Europa jej potrzebuje, Korea, Japonia, Chiny, wiele innych krajów. Więc będą musieli się trochę zaangażować

— ocenił.

Zapytany o swoje twierdzenia, że operacja odblokowania cieśniny ma być „prostym manewrem”, Trump powtórzył swoje zdanie.

To prosty manewr wojskowy. To stosunkowo bezpieczne, ale potrzeba dużo pomocy. W tym sensie, że potrzeba okrętów, potrzeba dużej ilości. NATO mogłoby nam pomóc, ale jak dotąd nie miało odwagi tego zrobić

— powiedział.

Wiecie, w pewnym momencie ona (cieśnina) sama się otworzy

— dodał. Powtórzył swoją wcześniejszą ocenę, że „militarnie już wygrał” wojnę z Iranem.

Z militarnego punktu widzenia, jedyne, co robią, to blokują cieśninę. Ale z militarnego punktu widzenia, są skończeni

— skonstatował.

Adam Kacprzak/PAP/X

