WIDEO, ZDJĘCIA

Fragment irańskiego pocisku uderzył około 400 metrów od Ściany Płaczu! Nagrania ukazują dym nad Starym Miastem w Jerozolimie

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu w tle - izraelskie służby w Starym Mieście w Jerozolimie, na miejscu uderzenia fragmentu irańskiego pocisku / autor: PAP/EPA, X
Fragment irańskiego pocisku uderzył w Stare Miasto w Jerozolimie, około 400 metrów od Ściany Płaczu i kompleksu meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym. Izraelska policja podała, że na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy, którzy neutralizują obiekt.

Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu – ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami.

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.

Odłamek irańskiego pocisku spadł około 400 metrów od Ściany Płaczu – jedynej zachowanej części kompleksu starożytnej Świątyni Jerozolimskiej i najświętszego miejsca judaizmu.

Ściana Płaczu stanowi fragment zachodniego muru Wzgórza Świątynnego, na którym znajdują się również meczet Al-Aksa oraz dominująca w panoramie Jerozolimy Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym dachem. W tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.

Adam Kacprzak/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych