Fragment irańskiego pocisku uderzył w Stare Miasto w Jerozolimie, około 400 metrów od Ściany Płaczu i kompleksu meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym. Izraelska policja podała, że na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy, którzy neutralizują obiekt.
Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu – ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami.
Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.
Ściana Płaczu
Odłamek irańskiego pocisku spadł około 400 metrów od Ściany Płaczu – jedynej zachowanej części kompleksu starożytnej Świątyni Jerozolimskiej i najświętszego miejsca judaizmu.
Ściana Płaczu stanowi fragment zachodniego muru Wzgórza Świątynnego, na którym znajdują się również meczet Al-Aksa oraz dominująca w panoramie Jerozolimy Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym dachem. W tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.
