Zmarł amerykański aktor i mistrz sztuk walki Chuck Norris. Na jego śmierć zareagował premie Węgier Viktor Węgier, udostępniając nagranie, na którym spędzał czas wspólnie z legendą kina akcji.
Żegnaj mój przyjacielu
— napisał Viktor Orban.
Na udostępnionym nagraniu widać Viktora Orbana i Chucka Norrisa podróżujących wspólnie samochodem. Aktor uczestniczył także w obserwacji treningu węgierskich sił specjalnych.
Czytaj także
Chuck Norris nie żyje
O śmierci legendy kina akcji Chucka Norrisa poinformowała w piątek jego rodzina na Instagramie. Magazyn „Variety” podał, że aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach. Miał 86 lat.
Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris, urodził się 10 marca 1940 r. w Ryan w stanie Oklahoma. W 1958 r. dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Służąc w południowokoreańskiej bazie, otrzymał przezwisko „Chuck” i zaczął trenować Tang Soo Do, co było początkiem jego kariery w sztukach walki. W 1962 r. Norris został zwolniony z służby. Rozpoczął pracę w firmie lotniczej Northdrop i otworzył sieć szkół karate, których uczniami byli m.in. Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker oraz Priscilla Presley.
Łącznie na koncie aktor miał niemal 50 produkcji filmowych i telewizyjnych. Jego aktorskim debiutem była nieuwzględniona w napisach rola w filmie „The Wrecking Crew” (1968).
Adrian Siwek/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/756017-viktor-orban-pozegnal-chucka-norrisa-zegnaj-moj-przyjacielu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.