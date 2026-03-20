Niezwykłe wspomnienie. Viktor Orban pożegnał Chucka Norrisa i pokazał wspólne nagranie: "Żegnaj mój przyjacielu"

Orban pożegnał Norrisa. / autor: EPA/MARTON MONUS / PAP EPA
Orban pożegnał Norrisa. / autor: EPA/MARTON MONUS / PAP EPA

Zmarł amerykański aktor i mistrz sztuk walki Chuck Norris. Na jego śmierć zareagował premie Węgier Viktor Węgier, udostępniając nagranie, na którym spędzał czas wspólnie z legendą kina akcji.

Żegnaj mój przyjacielu

— napisał Viktor Orban.

Na udostępnionym nagraniu widać Viktora Orbana i Chucka Norrisa podróżujących wspólnie samochodem. Aktor uczestniczył także w obserwacji treningu węgierskich sił specjalnych.

Chuck Norris nie żyje

O śmierci legendy kina akcji Chucka Norrisa poinformowała w piątek jego rodzina na Instagramie. Magazyn „Variety” podał, że aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach. Miał 86 lat.

Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris, urodził się 10 marca 1940 r. w Ryan w stanie Oklahoma. W 1958 r. dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Służąc w południowokoreańskiej bazie, otrzymał przezwisko „Chuck” i zaczął trenować Tang Soo Do, co było początkiem jego kariery w sztukach walki. W 1962 r. Norris został zwolniony z służby. Rozpoczął pracę w firmie lotniczej Northdrop i otworzył sieć szkół karate, których uczniami byli m.in. Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker oraz Priscilla Presley.

Łącznie na koncie aktor miał niemal 50 produkcji filmowych i telewizyjnych. Jego aktorskim debiutem była nieuwzględniona w napisach rola w filmie „The Wrecking Crew” (1968).

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

