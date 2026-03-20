Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu – poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umierow. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem.
„Pomagamy budować system ochrony”
Prowadzimy szczegółowe rozmowy z partnerami na wszystkich niezbędnych szczeblach. Nasze zespoły już współpracują z pięcioma państwami w zakresie przeciwdziałania (irańskim dronom) Shahedom – przekazano oceny eksperckie, pomagamy budować system ochrony”
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych po naradzie z Umierowem.
Są dodatkowe zapytania ze strony innych państw. Także w odniesieniu do dwóch kierunków w regionie pojawiły się zapytania ze strony amerykańskiej o wsparcie eksperckie dla ich sił zbrojnych. Opracowujemy również wnioski partnerów europejskich, których siły stacjonują w tym regionie”
— podkreślił ukraiński prezydent.
Sam Umierow poinformował, że w ostatnim tygodniu odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt oraz Jordanię.
Przeprowadziłem spotkania z kierownictwem państw i właściwymi strukturami. Równolegle w każdym z tych krajów działają ukraińscy specjaliści wojskowi, którzy są koordynowani przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
— przekazał.
„Na straży życia i suwerenności”
Wyjaśnił, że prace prowadzone są na dwóch kierunkach.
Pierwszy to wykorzystanie ukraińskich technologii do przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym, w szczególności atakom bezzałogowych statków powietrznych. Drugi to konsultacje z partnerami dotyczące oceny sytuacji bezpieczeństwa oraz przygotowania praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem doświadczeń Ukrainy
— podkreślił Umierow.
Poinformował, że ukraińskie zespoły przeprowadziły ocenę ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i wypracowały konkretne rozwiązania. Udzielane są również rekomendacje eksperckie dotyczące zwiększenia skuteczności poszczególnych środków obrony powietrznej.
Rozmieszczono jednostki przechwytujące w celu ochrony infrastruktury cywilnej i krytycznej. Pracujemy także nad rozszerzeniem stref objętych ochroną. Oddzielnie określono dalsze kroki rozwoju długoterminowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z każdym z tych krajów”
— oświadczył Umierow.
Ukraina stoi na straży życia i suwerenności obok tych, którzy wspierają nas w zachowaniu naszej niepodległości. Dążymy do dalszego wzmacniania partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa z naszymi sojusznikami”
— dodał sekretarz RBNiO Ukrainy.
Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.
{Links Zełenski chce spotkania z Trumpem: „Sądzę, że mamy wiele spraw do omówienia: negocjacje, drony i Bliski Wschód”}
SC/PAP
