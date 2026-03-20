Ukraińska armia działa na Bliskim Wschodzie. Rozmieściła już swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach

  • Świat
  • opublikowano:
Wojsko Ukraińskie / autor: Wikipedia Commons/Creative Commons/https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu – poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umierow. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem.

Pomagamy budować system ochrony”

Prowadzimy szczegółowe rozmowy z partnerami na wszystkich niezbędnych szczeblach. Nasze zespoły już współpracują z pięcioma państwami w zakresie przeciwdziałania (irańskim dronom) Shahedom – przekazano oceny eksperckie, pomagamy budować system ochrony”

— napisał Zełenski na portalach społecznościowych po naradzie z Umierowem.

Są dodatkowe zapytania ze strony innych państw. Także w odniesieniu do dwóch kierunków w regionie pojawiły się zapytania ze strony amerykańskiej o wsparcie eksperckie dla ich sił zbrojnych. Opracowujemy również wnioski partnerów europejskich, których siły stacjonują w tym regionie”

— podkreślił ukraiński prezydent.

Sam Umierow poinformował, że w ostatnim tygodniu odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt oraz Jordanię.

Przeprowadziłem spotkania z kierownictwem państw i właściwymi strukturami. Równolegle w każdym z tych krajów działają ukraińscy specjaliści wojskowi, którzy są koordynowani przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony

— przekazał.

Na straży życia i suwerenności”

Wyjaśnił, że prace prowadzone są na dwóch kierunkach.

Pierwszy to wykorzystanie ukraińskich technologii do przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym, w szczególności atakom bezzałogowych statków powietrznych. Drugi to konsultacje z partnerami dotyczące oceny sytuacji bezpieczeństwa oraz przygotowania praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem doświadczeń Ukrainy

— podkreślił Umierow.

Poinformował, że ukraińskie zespoły przeprowadziły ocenę ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i wypracowały konkretne rozwiązania. Udzielane są również rekomendacje eksperckie dotyczące zwiększenia skuteczności poszczególnych środków obrony powietrznej.

Rozmieszczono jednostki przechwytujące w celu ochrony infrastruktury cywilnej i krytycznej. Pracujemy także nad rozszerzeniem stref objętych ochroną. Oddzielnie określono dalsze kroki rozwoju długoterminowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z każdym z tych krajów”

— oświadczył Umierow.

Ukraina stoi na straży życia i suwerenności obok tych, którzy wspierają nas w zachowaniu naszej niepodległości. Dążymy do dalszego wzmacniania partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa z naszymi sojusznikami”

— dodał sekretarz RBNiO Ukrainy.

Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.

SC/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych