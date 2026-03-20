Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest cały czas bardzo napięta, a Cieśnina Ormuz zablokowana. „Wall Street Journal” przekazał, że siły USA oraz ich sojuszników zintensyfikowały działania, które mają na celu zniesienie blokady przesmyku.
Jak napisała gazeta, powołując się na przedstawicieli Pentagonu, ataki myśliwców i śmigłowców na okręty i drony w cieśninie to część „wielofazowego planu, by zmniejszyć niebezpieczeństwo ze strony irańskich uzbrojonych łodzi, min i rakiet manewrujących”. Wczoraj przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Dan Caine powiedział, że w operacji uczestniczą też samoloty bliskiego wsparcia A-10 Warthog.
Czytaj także
Gdyby to zagrożenie zostało zredukowane, marynarka wojenna USA mogłaby rozpocząć eskortowanie tankowców przez cieśninę. Gazeta przestrzegła jednak, że proces ten mógłby zająć tygodnie.
Według Pentagonu wojsko zatopiło lub uszkodziło dotąd ponad 120 irańskich okrętów i łodzi, jednak w ocenie cytowanych przez „WSJ” ekspertów Iran nadal ma duże zapasy min, rakiet manewrujących i łodzi w ukrytych bazach w głęboko położonych tunelach.
USA relokują siły z Japonii
Nie jest jasne, jak wiele min morskich zostało już postawionych przez Iran. Eksperci zaznaczają, że mogą to robić nawet niewielkie łodzie przypominające cywilne. Iran posiada szeroką gamę różnych min, w tym wersje, które można zakotwiczyć na dnie morskim i zdalnie zdetonować, gdy przepływa statek. Gazeta przypomina, że Stany Zjednoczone niedawno wycofały z tego regionu okręty do walki na wodach przybrzeżnych (LCS), których używają do usuwania min. W ub.r. ze służby wycofano też okręty przeciwminowe klasy Avenger.
Czytaj także
Według portalu Axios prezydent USA Donald Trump rozważa użycie wojsk lądowych zajęcie irańskiej wyspy Chark, głównego punktu eksportu irańskiej ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Inne doniesienia mówią o rozważaniu przez USA wysłania wojsk lądowych na wybrzeże Iranu. Trump wczoraj zdawał się wykluczać wysłanie dodatkowych wojsk, choć dodał, że gdyby miał wykonać taki ruch, nie powiedziałby o tym dziennikarzom.
Już w ubiegłym tygodniu jednostka ekspedycyjna piechoty morskiej z ponad 2 tys. żołnierzy marines oraz okrętami desantowymi miała wyruszyć z Japonii na Bliski Wschód, dokąd dotrze prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dodatkowo telewizja Newsmax i agencja Reutera podały, że przyspieszone zostały plany wysłania podobnego oddziału marines z Kalifornii. Według Reutera jednostka ta miałaby docelowo zastąpić tę wysłaną z Japonii, choć niewykluczone, że obie będą się wzajemnie wspierać.
Czytaj także
Adam Bąkowski/PAP
