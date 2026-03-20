Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Piękny gest Budapesztu - zabytkowa wizytówka zostanie podświetlona polskimi i węgierskimi barwami

Na zdjęciu Most Łańcuchowy w Budapeszcie / autor: Fratria
Biuro prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowało, że z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Most Łańcuchowy w Budapeszcie zostanie podświetlony barwami polskiej i węgierskiej flagi.

Narodowe barwy dwóch państw, rozświetlające most łączący oba brzegi Dunaju, „upamiętnią wielowiekową przyjaźń i sojusz pomiędzy Węgrami i Polską” - zaznaczył w komunikacie prezydent Sulyok.

Szacunek dla tradycji w narodach węgierskim i polskim, pragnienie wolności i wartości chrześcijańskich oraz wspólna historia leżą u podstaw przyjaźni obu (naszych) krajów

— dodano.

Prezydent Węgier w Polsce

Prezydent Sulyok złoży 23 marca wizytę w Przemyślu, gdzie wraz z prezydentem Karolem Nawrockim weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - podano w komunikacie węgierskiej głowy państwa.

Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. W ubiegłym roku odbyły się w węgierskim Kaposvar, a w 2024 r. prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Starym Sączu.

Deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni obu narodów została przyjęta 12 marca 2007 r. na podstawie decyzji węgierskiego parlamentu. Kilka dni później podobną uchwałę podjął Sejm RP.

Adam Bąkowski/PAP

