„Dwoje domniemanych irańskich szpiegów zostało aresztowanych w związku z nieudaną próbą wdarcia się do bazy marynarki wojennej, w której stacjonują brytyjskie okręty podwodne z głowicami jądrowymi” - ujawnił dziennik „The Sun”.
Gazeta podaje, że żandarmeria wojskowa aresztowała wczoraj przy bazie HMNB Clyde w Farslane w zachodniej Szkocji 34-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. Mężczyzna ma obywatelstwo Iranu, natomiast obywatelstwo kobiety nie jest na razie znane.
HMNB Clyde to jedna z trzech używanych obecnie na terenie Wielkiej Brytanii baz Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy). Jest ona kluczowym elementem brytyjskiej strategii odstraszania nuklearnego, gdyż jest ona macierzystą bazą okrętów podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi.
Próba wtargnięcia do HMNB Clyde
Royal Navy potwierdziła, że podejrzani „bez powodzenia próbowali dostać się do HMNB Clyde w czwartek 19 marca”, ale zastrzegła, że ponieważ sprawa jest przedmiotem trwającego śledztwa, nie będzie dalej tego komentować. Aresztowanie potwierdziła także policja szkocka.
Według źródeł wojskowych, na które powołuje się „The Sun”, podejrzani próbowali najpierw wjechać do bazy samochodem, ale zostali zawróceni przez żandarmerię, a następnie pozostali w samochodzie w pobliżu bazy i „zachowywali się w podejrzany sposób”.
Wielka Brytania nie bierze udziału w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran, ale zgodziła się, aby brytyjskie bazy w regionie były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet. Dziś minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w rozmowie telefonicznej z szefową brytyjskiego MSZ Yvette Cooper ostrzegł, że będzie to traktowane jako „udział w agresji”.
Czytaj także
PAP/tt
