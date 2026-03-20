Aleksandr Łukaszenka ułaskawił kolejnych więźniów politycznych. W zamian za to administracja Donalda Trumpa zniosła część sankcji, które były nałożone na Białoruś.
Łukaszenka po rozmowach z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Johnem Coale’em ułaskawił 250 osób, z czego 235 pozwolono zostać na Białorusi, a 15 wywieziono na Litwę. Ci drudzy, w tym dziennikarka TV Biełsat Kaciaryna Andrejewa oraz działacze centrum praw człowieka „Wiasna” Marfa Rabkowa i Walancin Stefanowicz, odzyskali wolność już w czwartek - podała „Wiasna”.
Teraz pozostali ułaskawieni „więźniowie polityczni są masowo wypuszczani z kolonii karnych i tzw. chemii”, czyli kary zesłania i prac poprawczych – podała Nasza Niwa.
Według portalu „sygnały (o wypuszczaniu ułaskawionych - PAP) nadchodzą z całego kraju – zarówno z placówek dla kobiet, jak i dla mężczyzn”.
Do zwolnień będzie dochodzić zarówno dziś, jak i jeszcze jutro – powiedział doradca przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Ciachnouskiej, Dzianis Kuczynski, który jest w kontakcie ze stroną amerykańską.
Wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (rządu na uchodźstwie) Paweł Łatuszka poinformował na Telegramie, że część więźniów politycznych wywiezionych na Litwę chce ubiegać się o zalegalizowanie pobytu w Polsce.
USA znoszą część sankcji
W zamian za zwolnienie kolejnej grupy więźniów politycznych „USA znoszą sankcje wobec Biełinwiestbanku, Banku Razwiccia (Banku Rozwoju) i Ministerstwa Finansów. USA podjęły również decyzję o zniesieniu wszystkich sankcji wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw
Białoruskiego Koncernu Potasowego i Biełaruśkalija
— powiedział Coale.
Zwalniani obecnie więźniowie polityczni są kolejną grupą, która odzyskała wolność na Białorusi w ciągu ostatnich miesięcy. 5 marca Łukaszenka podpisał dekret o ułaskawieniu 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych, a 19 lutego został zwolniony czołowy białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz.
W ubiegłym roku, przy udziale amerykańskich dyplomatów, wolność odzyskało także kilka grup więźniów politycznych. W grudniu były to 123 osoby, w tym m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, obrońca praw człowieka Aleś Białacki, opozycjonista Wiktar Babaryka, który zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r. jako rywal Łukaszenki, oraz członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa. We wrześniu było to 51 więźniów politycznych, a w czerwcu - 14.
Według centrum praw człowieka „Wiasna” na Białorusi było w piątek nadal pozbawionych wolności 1113 więźniów politycznych.
Adam Bąkowski/PAP
