Pertraktacje na linii Waszyngton-Mińsk. USA zniosły część sankcji. Łukaszenka wypuścił kolejnych więźniów politycznych

Na zdjęciu Aleksandr Łukaszenka oraz wysłannik prezydenta USA John Coale / autor: PAP/EPA/BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Aleksandr Łukaszenka ułaskawił kolejnych więźniów politycznych. W zamian za to administracja Donalda Trumpa zniosła część sankcji, które były nałożone na Białoruś.

Łukaszenka po rozmowach z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Johnem Coale’em ułaskawił 250 osób, z czego 235 pozwolono zostać na Białorusi, a 15 wywieziono na Litwę. Ci drudzy, w tym dziennikarka TV Biełsat Kaciaryna Andrejewa oraz działacze centrum praw człowieka „Wiasna” Marfa Rabkowa i Walancin Stefanowicz, odzyskali wolność już w czwartek - podała „Wiasna”.

Teraz pozostali ułaskawieni „więźniowie polityczni są masowo wypuszczani z kolonii karnych i tzw. chemii”, czyli kary zesłania i prac poprawczych – podała Nasza Niwa.

Według portalu „sygnały (o wypuszczaniu ułaskawionych - PAP) nadchodzą z całego kraju – zarówno z placówek dla kobiet, jak i dla mężczyzn”.

Do zwolnień będzie dochodzić zarówno dziś, jak i jeszcze jutro – powiedział doradca przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Ciachnouskiej, Dzianis Kuczynski, który jest w kontakcie ze stroną amerykańską.

Wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (rządu na uchodźstwie) Paweł Łatuszka poinformował na Telegramie, że część więźniów politycznych wywiezionych na Litwę chce ubiegać się o zalegalizowanie pobytu w Polsce.

USA znoszą część sankcji

W zamian za zwolnienie kolejnej grupy więźniów politycznych „USA znoszą sankcje wobec Biełinwiestbanku, Banku Razwiccia (Banku Rozwoju) i Ministerstwa Finansów. USA podjęły również decyzję o zniesieniu wszystkich sankcji wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw

Białoruskiego Koncernu Potasowego i Biełaruśkalija

— powiedział Coale.

Zwalniani obecnie więźniowie polityczni są kolejną grupą, która odzyskała wolność na Białorusi w ciągu ostatnich miesięcy. 5 marca Łukaszenka podpisał dekret o ułaskawieniu 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych, a 19 lutego został zwolniony czołowy białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz.

W ubiegłym roku, przy udziale amerykańskich dyplomatów, wolność odzyskało także kilka grup więźniów politycznych. W grudniu były to 123 osoby, w tym m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, obrońca praw człowieka Aleś Białacki, opozycjonista Wiktar Babaryka, który zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r. jako rywal Łukaszenki, oraz członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa. We wrześniu było to 51 więźniów politycznych, a w czerwcu - 14.

Według centrum praw człowieka „Wiasna” na Białorusi było w piątek nadal pozbawionych wolności 1113 więźniów politycznych.

Adam Bąkowski/PAP

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

