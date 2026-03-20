Coraz więcej chorych na zapalenie opon mózgowych w Anglii. Wszystko zaczęło się od studenckiego nocnego klubu

Club Chemistry w Cantenbury / autor: Pixabay/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/Geograph Britain and Ireland
Do 29 wzrosła liczba przypadków zapalenia opon mózgowych w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii, ale tempo wykrywania kolejnych już słabnie - poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Tym samym w ciągu kilku dni liczba chorych niemal się podwoiła.

Śmierć młodych ludzi

Według komunikatu UKHSA, do czwartkowego popołudnia wykryto 29 przypadków, co stanowi wzrost o dwa wobec poprzedniego dnia. Z tej liczby 18 to przypadki potwierdzone laboratoryjnie, a pozostałe 11 to prawdopodobne. Natomiast z tych potwierdzonych, 13 to choroba wywołana przez meningokoki grupy B, który jest typem rzadkim, ale poważnym i potencjalnie śmiertelnym. Do tej pory zmarły dwie osoby: 18-letnia licealistka oraz 21-letni student.

UKHSA przekazała również, że dotychczas szczepienia przeciwko zapaleniu opon mózgowych otrzymało prawie 2500 osób oraz rozdysponowano prawie 10 tys. dawek antybiotyku.

Szczepienia wśród bywalców nocnego klubu

Szczepienia rozpoczęły się w środę, a objęci są nimi wszyscy, którzy byli w nocnym lokalu Club Chemistry w Canterbury w dniach 5-15 marca, licealiści z czterech szkół, w których wykryto przypadki, studenci i pracownicy Uniwersytetu Kent i Canterbury Christ Church University, a także bliskie kontakty potwierdzonych i podejrzewanych przypadków.

Pierwsze przypadki zapalenia opon mózgowych wykryto w niedzielę w Canterbury. Większość zachorowań łączona jest z popularnym wśród studentów Club Chemistry.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

