W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie amerykańska pierwsza dama Melania Trump planuje zorganizować szczyt poświęcony inicjatywom wspierającym dzieci. Na wydarzenie zaprosiła pierwsze damy z 45 krajów, w tym również reprezentantkę Polski.
Jak przekazał Biały Dom, „w czasie dwudniowego szczytu pod hasłem „Fostering the Future Together” [Razem na rzecz Przyszłości - przyp. - red.], organizowanego przez pierwszą damę Melanię Trump, spotkają się przywódcy z 45 krajów oraz przedstawiciele 28 czołowych przedsiębiorstw technologicznych”.
Marta Nawrocka poleci do Waszyngtonu?
Polska figuruje na liście państw, których przedstawicielki otrzymały zaproszenie. Według mediów do Waszyngtonu wybiera się pierwsza dama Marta Nawrocka, choć Pałac Prezydencki na razie milczy.
Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 24 marca w Departamencie Stanu, a następnego dnia szczyt domknie wydarzenie w Białym Domu.
„Fostering the Future Together” to globalna koalicja państw, których celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologie. Pierwsza Dama Melania Trump przedstawiła swoją wizję utworzenia tej nowej inicjatywy podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
— czytamy na stronie Białego Domu.
Jak wynika z komunikatu, w inicjatywie oprócz Polski uczestniczą też między innymi: Francja, Panama, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Litwa, Nigeria, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Aruba, Maroko, Kenia i Izrael. Branżę technologiczną będą reprezentować m.in. OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir Adobe, Google i Zoom Communications.
oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755958-melania-trump-zaprasza-pierwsze-damy-do-usa-polska-na-liscie
