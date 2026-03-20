Rzecznik Gwardii Rewolucyjnej i wysoki rangą funkcjonariusz organizacji Basidż zginęli w ataku. Teheran oskarża USA i Izrael

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Irańskie media przekazały, że w atakach zginął rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, Mohammad Naini oraz wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż, Esmail Ahmadi.

Rzecznik zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny

— oświadczył IRGC w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.

Esmail Ahmadi jako filar Basidż

Ahmadi został opisany przez powiązaną z Korpusem Starżników Rewolucji Islamskiej agencją Tasnim jako „jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż” (masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej - PAP).

Podkreślono, że pełnił on kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa

— przekazał opozycyjny portal Iran International.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

