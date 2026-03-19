Trwa 1486. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 30 marca 2026 r.
00:02. Zełenski: są sygnały, że USA gotowe są do wznowienia rozmów o zakończeniu wojny
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że „są sygnały”, że Stany Zjednoczone gotowe są do powrotu do rozmów o zakończeniu wojny jego kraju z Rosją. Ukraińska ekipa negocjacyjna jest w drodze do USA – powiedział.
Pojawiły się sygnały ze strony amerykańskiej o gotowości do kontynuowania prac w dotychczasowych formatach negocjacyjnych w celu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Nastąpiła przerwa w rozmowach i nadszedł czas, by ją zakończyć
— powiadomił Zełenski na portalach społecznościowych.
Ukraina robi wszystko, aby negocjacje były rzeczywiście merytoryczne. Ukraińska delegacja – polityczna część zespołu negocjacyjnego – jest już w drodze, a na sobotę oczekiwane jest spotkanie w Stanach Zjednoczonych
— dodał.
Zełenski poinformował, że w tym tygodniu Rustem Umierow, który jest głównym negocjatorem ukraińskim, odwiedził kluczowe stolice regionu Zatoki Perskiej. Wyjaśnił, że Umierow przeprowadził tam konsultacje w sprawie obrony powietrznej.
Ukraińskie grupy ekspertów ds. ochrony przed dronami typu Shahed przebywają już w odpowiednich krajach; codziennie składane są raporty z realizacji ich zadań
— zaznaczył prezydent Ukrainy.
Zełenski oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w sprawie trójstronnych negocjacji z udziałem USA na temat porozumienia w wojnie z Rosją potrzebne jest jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym problemem spornym w rozmowach pozostaje kwestia ukraińskiego Donbasu, który chce przejąć Rosja.
red/PAP/X/Facebook
