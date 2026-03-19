Państwa członkowskie NATO podjęły decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku (NATO Mission Iraq, NMI) i ewakuacji około 600 żołnierzy w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie – poinformowało hiszpańskie radio Cadena SER, powołując się na źródła wojskowe.
Jednogłośna decyzja
Według radia decyzja o natychmiastowym wycofaniu całego personelu NATO z Iraku została podjęta przez sojuszników jednogłośnie w związku z atakiem USA i Izraela na Iran. Te same źródła wojskowe, na które powołało się Cadena SER, zapewniły, że „zawieszenie misji jest tymczasowe, do momentu poprawy sytuacji w regionie”.
Obecnie w NMI uczestniczy około 600 żołnierzy, z czego około jedna trzecia to Hiszpanie. Misja, która ma na celu m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa do walki z tzw. Państwem Islamskim (IS), trwa od 2018 r., a pięć lat temu, na wniosek rządu irackiego, została rozszerzona. Oprócz państw NATO biorą w niej udział Austria i Australia.
Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła wczoraj, że jej resort przygotowuje ewakuację i przeniesienie żołnierzy stacjonujących w Iraku. Kontyngent hiszpański w NMI jest najliczniejszy, a hiszpański generał miał pod koniec maja przejąć dowodzenie misją od Francuza.
Kierunek Turcja i Hiszpania
Dziś po południu Robles przekazała, że około 100 żołnierzy zostało ewakuowanych do Turcji, a kolejnych 200 zostanie wywiezionych z Iraku „w ciągu najbliższych godzin”. Rząd planuje transport wszystkich wojskowych z powrotem do Hiszpanii.
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. W odpowiedzi Teheran oraz powiązane z nim grupy zbrojne atakują cele amerykańskie w regionie, w tym bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne; ambasada USA w Iraku była dotychczas ostrzeliwana kilkukrotnie.
W ostatnich dniach doszło do eskalacji ataków na Irak. 13 marca w wyniku nalotu dronów na bazę wojskową w kurdyjskim regionie Iraku zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.
SC/PAP
