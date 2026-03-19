NATO wycofuje żołnierzy z Iraku. Mieli szkolić siły bezpieczeństwa przeciwko ISIS. "Wrócą, gdy się uspokoi w regionie"

  • Świat
  • opublikowano:
Szkolenie wojsk (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay/ Military_Material
Państwa członkowskie NATO podjęły decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku (NATO Mission Iraq, NMI) i ewakuacji około 600 żołnierzy w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie – poinformowało hiszpańskie radio Cadena SER, powołując się na źródła wojskowe.

Jednogłośna decyzja

Według radia decyzja o natychmiastowym wycofaniu całego personelu NATO z Iraku została podjęta przez sojuszników jednogłośnie w związku z atakiem USA i Izraela na Iran. Te same źródła wojskowe, na które powołało się Cadena SER, zapewniły, że „zawieszenie misji jest tymczasowe, do momentu poprawy sytuacji w regionie”.

Obecnie w NMI uczestniczy około 600 żołnierzy, z czego około jedna trzecia to Hiszpanie. Misja, która ma na celu m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa do walki z tzw. Państwem Islamskim (IS), trwa od 2018 r., a pięć lat temu, na wniosek rządu irackiego, została rozszerzona. Oprócz państw NATO biorą w niej udział Austria i Australia.

Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła wczoraj, że jej resort przygotowuje ewakuację i przeniesienie żołnierzy stacjonujących w Iraku. Kontyngent hiszpański w NMI jest najliczniejszy, a hiszpański generał miał pod koniec maja przejąć dowodzenie misją od Francuza.

Kierunek Turcja i Hiszpania

Dziś po południu Robles przekazała, że około 100 żołnierzy zostało ewakuowanych do Turcji, a kolejnych 200 zostanie wywiezionych z Iraku „w ciągu najbliższych godzin”. Rząd planuje transport wszystkich wojskowych z powrotem do Hiszpanii.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. W odpowiedzi Teheran oraz powiązane z nim grupy zbrojne atakują cele amerykańskie w regionie, w tym bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne; ambasada USA w Iraku była dotychczas ostrzeliwana kilkukrotnie.

W ostatnich dniach doszło do eskalacji ataków na Irak. 13 marca w wyniku nalotu dronów na bazę wojskową w kurdyjskim regionie Iraku zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

SC/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych