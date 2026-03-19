Według opublikowanego corocznego „The World Happiness Report” Finlandia jest wciąż uznawana za najszczęśliwszy kraj na świecie. Helsinki plasują się na pierwszym miejsce nieprzerwanie od 2017 roku. W pierwszej dziesiątce znalazły się tradycyjnie Islandia, Dania, Szwecja i Norwegia. Polska sklasyfikowana została na 24. pozycji.
Na uwagę zasługuje wysoka pozycja Kostaryki, która awansowała na 4. miejsce rankingu globalnej szczęśliwości (poprzednio 6., a w 2023 r. dopiero 23. miejsce), plasując się obecnie w czołowej grupie wspólnie z krajami nordyckimi, realizującymi ideę państwa opiekuńczego.
W tegorocznym raporcie, opublikowanym przez Uniwersytet w Oxfordzie, szczególną uwagę poświęcono temu, jaki wpływ na poziom szczęścia mają media społecznościowe. Stwierdzono, że:
• nadmierne korzystanie z platform, szczególnie tych, w których przeglądanie treści oparte jest na algorytmach, prowadzi generalnie do spadku samopoczucia
• młodzi ludzie wydają się być jednak bardziej zadowoleni ze swojego życia, gdy używają narzędzi, które koncentrują się na komunikowaniu i społeczności
• według analizy w Ameryce Łacińskiej platformy mediów społecznościowych są wykorzystywane częściej do komunikacji niż do przeglądania Internetu, a poziom szczęścia młodych ludzi w tych krajach nie spadł w takim samym stopniu, jak w wielu krajach zachodnich
Finlandia od 9 lat na pierwszym miejscu
Ranking szczęśliwości opiera się na odpowiedziach udzielanych przez respondentów w poszczególnych krajach, zapytanych o zadowolenie z własnego życia. Gdy Finów poproszono o ocenę, przyznali średnio 7,8 punktów w skali od 0 do 10. Na indeks szczęścia w poszczególnych państwach wpływ mają takie czynniki:
• jak poziom PKB na mieszkańca
• oczekiwana długość życia
• poczucie wolności
• niski poziom korupcji oraz zaufania do instytucji.
Finlandia, która po raz pierwszy została uznana za najszczęśliwszy kraj świata w 2017 r., gdy obchodziła 100-lecie niepodległości, nie utrzymuje się jednak na szczycie we wszystkich kryteriach porównawczych. „Słabo” wypada jeśli chodzi o miarę hojności, którą szacuje się m.in. tym, czy ludzie chętnie pomagają obcym lub przekazują datki – odnotowała Fińska Agencja Prasowa STT.
Kraje znajdujące się w pobliżu stref poważnych konfliktów pozostają na dole rankingu uwzględniającego ponad 140 państw świata. Zestawienie zamyka Afganistan kontrolowany przez Talibów.
Adam Bąkowski/PAP/worldhappiness.report
