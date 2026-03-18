Trwa 1485. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 18 marca 2026 r.
00:01. MSZ Ukrainy pozytywnie o decyzji sądu w Warszawie o ekstradycji rosyjskiego archeologa Butiagina
MSZ Ukrainy pozytywnie oceniło decyzję sądu okręgowego w Warszawie w sprawie ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina do Ukrainy, gdzie jest podejrzewany o prowadzenie nielegalnych wykopalisk na okupowanym Krymie – podała agencja Ukrinform.
Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj oświadczył, że ta sprawa znajduje się w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Pozytywnie oceniamy tę decyzję polskiego sądu. Rozumiemy, że przed nami jeszcze są etapy działań procesowych w Polsce. To jest teraz w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. O tym, co go czeka w Ukrainie, lepiej wiedzą organy ścigania, które wszczęły odpowiednie postępowania
— powiedział dyplomata.
Wcześniej rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło pogląd, że decyzja polskiego sądu o ekstradycji na Ukrainę archeologa Butiagina nie ma podstaw prawnych. Resort dyplomacji w Moskwie oświadczył, że Rosja będzie kontynuowała działania, mające na celu szybkie uwolnienie Butiagina i jego powrót do kraju.
Warszawski sąd okręgowy stwierdził w środę prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na okupowanym Krymie. Obrona zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu.
Butiagin został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na początku grudnia ubiegłego roku na wniosek ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został aresztowany.
Zgodnie z wnioskiem prokuratury ukraińskiej o ekstradycję z 13 listopada 2025 r., Butiagin, jako kierownik Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż, w latach 2014–2019, nie mając stosownych pozwoleń na prowadzenie prac wykopaliskowych, realizował je na terenie archeologicznego kompleksu „Starożytne miasto Myrmekjon” w Kerczu na Krymie. Jak przekazała strona ukraińska, swymi pracami miał zniszczyć kompleks archeologiczny. Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755842-relacja-1485-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.