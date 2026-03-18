Wiceprezydent USA J.D. Vance zamierza odwiedzić Węgry w najbliższych dniach, by zamanifestować poparcie dla premiera Viktora Orbana przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi - poinformowała agencja Reutera. Ma to być kolejny wyraz poparcia dla partii rządzącej.
Jak podał Reuters, powołując się na źródła zaznajomione z planami wiceprezydenta, do wizyty ma dojść w „nadchodzących dniach”, choć agencja zastrzega, że w związku z trwającą wojną z Iranem, plany te mogą ulec zmianie. 21 marca w Budapeszcie odbędzie się węgierska edycja konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC.
Trump wsparł Orbana
Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie już udzielał publicznego poparcia Orbanowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio.
Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!
— napisał w lutym prezydent w jednym z wpisów na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i zapatruje się na dalszą współpracę z nim jako szefem rządu.
Mimo krytyki wobec europejskich sojuszników dotyczącej m.in. dalszego kupowania rosyjskiej ropy naftowej i gazu, Trump wielokrotnie wykazywał zrozumienie dla odmowy uniezależnienia się od dostaw z Rosji przez Budapeszt, twierdząc, że Orban nie ma żadnej alternatyw. Poparcie dla Orbana budzi niepokój wśród części konserwatywnych polityków w Kongresie ze względu na otwartość Węgier na wpływy i inwestycje z Chin.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnie. Wyniki sondaży sugerują, że po raz pierwszy od 2010 r. jego partia Fidesz może stracić władzę.
Czytaj także
tkwl/PAP
