Decyzja Niemiec. Merz: "Nie będziemy uczestniczyli w działaniach militarnych służących zapewnieniu swobodnej żeglugi w cieśninie Ormuz"

Niemcy nie wezmą udziału w misji odblokowania cieśniny Ormuz / autor: EPA/CLEMENS BILAN Dostawca: PAP/EPA.
Kanclerz Friedrich Merz potwierdził w Bundestagu, że dopóki toczy się wojna USA i Izraela z Iranem, Niemcy nie wezmą udziału w misji odblokowania cieśniny Ormuz. Wezwał UE i USA do wspólnego wzmocnienia presji na Rosję. Jego zdaniem Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

Dopóki trwa wojna (w Iranie), nie będziemy uczestniczyli w działaniach militarnych służących zapewnieniu swobodnej żeglugi w cieśninie Ormuz

— zapowiedział Merz w niemieckim parlamencie, przedstawiając stanowisko rządu przed czwartkowym szczytem UE w Brukseli.

Brakuje dotychczas zarówno planu (takiej operacji), jak i mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, czy też NATO

— zaznaczył szef niemieckiego rządu, dodając, że Berlin nie był konsultowany przed atakiem USA na Iran.

Odradzilibyśmy (Ameryce) wybranie tej drogi

— dodał.

Rola Niemiec

Merz zastrzegł, że nie wyklucza to udziału Niemiec w działaniach dyplomatycznych, służących szybkiemu zakończeniu wojny. - Robimy to – zaznaczył, wskazując na niedawną podroż ministra spraw zagranicznych Johanna Wadephula na Bliski Wschód. Kanclerz nie wykluczył również udziału Niemiec w budowaniu nowego regionalnego porządku po zakończeniu działań wojennych.

Merz podkreślił, że zależy mu na uzgodnionym stanowisku Europy w tej kwestii. Powiedział, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Francji oraz premierami Wielkiej Brytanii i Włoch.

Relacje z USA

Kanclerz zastrzegł, że nie chce, aby wojna z Iranem stała się obciążeniem dla relacji Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi.

Szukamy punktów wspólnych z Waszyngtonem. Podzielamy ważne cele USA. Ale nie wolno nam i nie będziemy cofać się przed szczerym powiedzeniem partnerom, jakie sprawy widzimy inaczej i gdzie mamy inne interesy

— wyjaśnił.

Jego zdaniem partnerstwo z USA „musi to wytrzymać”, gdyż inaczej nie można mówić o partnerstwie.

Europa jest zainteresowana rychłym zakończeniem wojny

-– podkreślił.

Nakazem chwili jest wzmocnienie presji na Moskwę, i to wspólnie przez Stany Zjednoczone i europejskich partnerów

— powiedział kanclerz, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak zaznaczył, gospodarka Rosji bardzo ucierpiała wskutek wojny i sankcji.

To jest instrument, który nadal powinniśmy wykorzystywać

— ocenił Merz.

Sankcje na Rosję

Zdaniem kanclerza UE powinna jak najszybciej przyjąć 20. pakiet sankcji na Rosję oraz podjąć pilne działania, aby przyznana Ukrainie w ubiegłym roku pożyczka w wysokości 90 mld euro mogła zostać wypłacona.

Będę o to jutro z determinacją zabiegał. Nie możemy brać pod uwagę postawy jednego kraju, który ze względu na politykę wewnętrzną, kampanię wyborczą, blokuje ten projekt

— zapowiedział Merz, nawiązując do polityki Węgier.

W przypadku rozmów pokojowych, dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, Europejczycy powinni od początku „siedzieć przy stole negocjacyjnym”.

Nie może być tak, że Rosja i Ameryka same będą rozmawiać o tym ponad głowami Europejczyków i Ukraińców

— zastrzegł szef niemieckiego rządu.

Merz apelował do Europejczyków o wykazanie większej pewności siebie w działaniach na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

Musimy solidarnie i konsekwentnie wziąć w swoje ręce kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obrony wolności

— mówił kanclerz.

Nie możemy dłużej sprzedawać się poniżej własnej wartości

— dodał.

Zjednoczona Europa jest jedyną i najważniejszą gwarancją naszej przyszłości

— podkreślił.

Kanclerz poświęcił też podczas wystąpienia dużo miejsca reformom wewnętrznym UE, w tym ograniczeniu biurokracji i zwiększeniu konkurencyjności Unii.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

