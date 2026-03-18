Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech Facebook ma ograniczać zasięgi postów premiera tego kraju Viktora Orbana. Taką informację zamieścił na portalu X Mario Nawfal, przedsiębiorca i internetowy komentator. Jego tweet podał dalej Balázs Orbán, doradca premiera Węgier.Nawfal zwraca uwagę, że zasięgi konta Orbana są okrojone po apelu Dóry Dávid, europoseł opozycyjnej partii TISZA, która w przeszłości była zatrudniona w koncernie Meta.
W kwietniu na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, a do władzy przymierza się opozycyjna partia TISZA, należąca w UE do jednej politycznej „rodziny” z Koalicją Obywatelską i PSL. Peter Magyar, lider węgierskiego ugrupowania, zapowiadał już nawet, ze pierwszego dnia po ewentualnym objęciu urzędu premiera Węgier zarządzi ekstradycję polskich parlamentarzystów opozycji: Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego („zapomniał” najwyraźniej, że takie decyzje w demokratycznych krajach podejmuje wymiar sprawiedliwości, a nie politycy).
Jedna z informacji opublikowana przez internetowego komentatora pokazuje, że TISZA może także w innych kwestiach mieć podobne zakusy do naszych rodzimych „obrońców demokracji”.
Czytaj także
Zasięgi Orbana na FB są zaniżane?
W obliczu kluczowych kwietniowych wyborów na Węgrzech, Facebook podobno ogranicza posty premiera kraju. Posunięcie to nastąpiło po apelu członka partii opozycyjnej (Partii Cisa), byłego pracownika Meta, który wezwał swoich zwolenników do masowego zgłaszania jego treści
— napisał na portalu X Mario Nawfal, przedsiębiorca i konserwatywny komentator.
Tymczasem lider Tiszy, Péter Magyar, ma nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki zaangażowania, przewyższające globalne, pomimo działania w znacznie mniejszym kraju, w którym obowiązuje ograniczenie językowe. Magyar korzystał również z prywatnego profilu w „trybie profesjonalnym” zamiast strony politycznej, wbrew długoletnim wytycznym Meta, potencjalnie omijając ograniczenia dotyczące treści politycznych. Pojawiają się również pytania dotyczące tego, w jaki sposób Meta moderuje treści polityczne na Węgrzech
— zauważył.
Regionalny urzędnik Meta publicznie podzielił się stanowiskami zgodnymi z głównymi europejskimi narracjami, w tym przekazami proukraińskimi i treściami postrzeganymi na Węgrzech jako antyrządowe. Jeśli największa węgierska platforma społecznościowa będzie nadal ograniczać treści Orbána, podczas gdy konta opozycji będą rozdmuchane przed wyborami, pojawią się poważne pytania o wolność słowa i integralność demokratyczną
— wskazał.
Wymaga to pilnego dochodzenia. Widziałem ingerencję polityczną ze strony firm mediów społecznościowych w innych krajach i mam szczerą nadzieję, że na Węgrzech to się nie wydarzy
— ocenił Nawfal.
Kto wzywał do zgłaszania „kłamliwych, szerzących nienawiść treści od Fideszu”?
Jedną z osób, które podały dalej wpis komentatora, był Balázs Orbán, doradca premiera Węgier.
O którego „byłego pracownika Meta” chodziło Nawfalowi? Prawdopodobnie o Dórę Dávid, zatrudnioną w koncernie, do którego należą takie platformy jak Facebook czy Instagram, w latach 2020-2024. W 2024 r. Dávid z list TISZY została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Jej ugrupowanie - wraz z takimi partiami jak Koalicja Obywatelska czy PSL - należy do rodziny Europejskiej Partii Ludowej.
Pod koniec października 2025 r. polityk zamieściła na swoim facebookowym profilu rolkę zatytułowaną „Jak zgłosić kłamliwe, fałszywe i szerzące nienawiść treści od Fideszu? Obejrzyj film”.
A tak komentował sprawę Balazs Orban:
Po tym, jak Péter Magyar zagroził kolejnym pozwem za ujawnienie planów cięć emerytur, europosłanka partii zamierza teraz uciszyć swoich przeciwników politycznych. Dóra Dávid, była doradczyni prawna META, giganta technologicznego zarządzającego Facebookiem, wzywa sympatyków partii do zgłaszania jak największej liczby postów na temat cięć emerytur – ograniczając w ten sposób zasięg tych postów
— napisał na Facebooku.
Nie zapominajmy: Partia TISZA kiedyś próbowała uciszyć tych, którzy upublicznili ich plany – wtedy Péter Magyar przegrał proces. Nie możemy pozwolić, żeby teraz stanęli na drodze prawdy!
— podkreślił doradca premiera Węgier.
X/FB/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755792-orban-cenzurowany-na-facebooku-moze-stac-za-tym-tisza
