Rząd Niemiec "zmarnował 500 miliardów euro"! Ekonomiści i opozycja grzmią. "Zmarnowana szansa na rozwój kraju"

  • Świat
  • opublikowano:
Kanclerz Friedrich Merz / autor: PAP/EPA
Rządowy fundusz miał być impulsem rozwojowym dla Niemiec – setki miliardów euro przeznaczone na infrastrukturę, edukację i cyfryzację miały napędzić gospodarkę i przygotować kraj na przyszłość. Zamiast tego, jak wskazują ekonomiści z instytutów gospodarczych, pieniądze posłużyły głównie do łatania bieżących problemów finansowych. Wielki plan inwestycyjny pod znakiem zapytania.

Strategiczna inwestycja w przyszłość Niemiec

Jak czytamy w portalu dw.com. W marcu zeszłego roku Bundestag zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu o wartości 500 miliardów euro. Środki miały trafić m.in. na rozwój szkół i przedszkoli, modernizację kolei i dróg, wsparcie badań naukowych, cyfryzację oraz działania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 r.

Projekt od początku przedstawiano jako strategiczną inwestycję w przyszłość Niemiec. Dziś jednak jego realizacja budzi poważne wątpliwości.

Pieniądze zamiast na rozwój – na ratowanie budżetu

Z analiz Centrum Makroekonomii i Badań Ankietowych ifo wynika, że rzeczywiste wykorzystanie środków znacząco odbiega od pierwotnych założeń. Według prezesa instytutu Clemensa Fuesta aż 95 proc. funduszu w 2025 r. nie zostało przeznaczone na nowe inwestycje.

Jest to „poważny problem”, ponieważ pieniądze te powinny trafić na dodatkowe inwestycje, które w dłuższej perspektywie wspierają wzrost gospodarczy

— stwierdził Fuest, cytowany przez dw.com.

Jak czytamy w dw.com, choć rząd informował o wydaniu 24 miliardów euro z funduszu, realny wzrost inwestycji względem poprzedniego roku wyniósł zaledwie 1,3 miliarda euro.

Oznacza to, że powstała luka w wysokości około 23 miliardów euro w postaci nowego zadłużenia, które nie zostało przeznaczone na dodatkowe inwestycje

— czytamy w portalu.

Księgowe przesunięcia zamiast inwestycji

Zdaniem ekspertów problem tkwi w konstrukcji budżetu. Rząd ograniczył wydatki inwestycyjne w budżecie podstawowym, jednocześnie przenosząc część z nich do funduszu specjalnego. W efekcie formalnie wydatki istnieją, ale nie stanowią realnego zwiększenia inwestycji.

Z tego powodu znaczna część inwestycji w funduszu specjalnym nie ma charakteru dodatkowego

— powiedziała Emilie Höslinger z Centrum Makroekonomii i Badań Ankietowych ifo.

„Wystarczy ledwie na zrównoważenie inflacji”

Podobne wnioski płyną z analiz Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii. Według tej instytucji część środków – około 12 miliardów euro – jedynie zastąpiła wcześniej zaplanowane wydatki.

Jak poinformował koloński instytut we wtorek, z jego własnych analiz wynika, że 86 procent środków zostało wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Rzeczywiste wydatki inwestycyjne rządu federalnego, łącznie z funduszem specjalnym, odpowiadają nominalnemu wzrostowi o zaledwie dwa miliardy euro w porównaniu z rokiem 2024, co, jak skrytykował instytut, „wystarczy ledwie na zrównoważenie inflacji”

— pisze dw.com.

Rząd odrzucają krytykę

Przedstawiciele obozu rządzącego zdecydowanie odrzucają krytykę. Sekretarz klubu parlamentarnego CDU/CSU Steffen Bilger podkreśla, że środki są wykorzystywane zgodnie z założeniami.

Jako chadecja bardzo dbamy o to, by środki te były wykorzystywane w taki sposób, aby problemy były rozwiązywane”

— powiedział polityk, przytaczany przez dw.com.

Ministerstwo Finansów kierowane przez SPD również nie zgadza się z zarzutami, określając je jako „nieprawdziwe”. Resort wskazuje, że fundusz był operacyjny dopiero od października 2025 r., a wydatki obejmują szeroki zakres inwestycji – od infrastruktury transportowej, przez edukację i badania, po mieszkalnictwo i ochronę zdrowia. Zdaniem SPD przyjęta przez krytyków metoda porównań prowadzi do „zniekształcenia obrazu sytuacji”.

Opozycja grzmi: Zmarnowana szansa na rozwój kraju

Opozycja przystąpiła jednak do ostrej krytyki. Partia Zielonych zarzuca rządowi niewłaściwe zarządzanie publicznymi pieniędzmi i odejście od pierwotnych obietnic inwestycyjnych.

Według przewodniczącej frakcji Kathariny Dröge sposób wykorzystania funduszu jest „powodem głębokiego rozczarowania”.

Polityk oskarżyła kanclerza Friedricha Merza o zmarnowanie szansy na rozwój kraju, wskazując, że środki nie trafiły tam, gdzie były najbardziej potrzebne – do szkół, infrastruktury i cyfryzacji.

SC/dw.com

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych