Rządowy fundusz miał być impulsem rozwojowym dla Niemiec – setki miliardów euro przeznaczone na infrastrukturę, edukację i cyfryzację miały napędzić gospodarkę i przygotować kraj na przyszłość. Zamiast tego, jak wskazują ekonomiści z instytutów gospodarczych, pieniądze posłużyły głównie do łatania bieżących problemów finansowych. Wielki plan inwestycyjny pod znakiem zapytania.
Strategiczna inwestycja w przyszłość Niemiec
Jak czytamy w portalu dw.com. W marcu zeszłego roku Bundestag zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu o wartości 500 miliardów euro. Środki miały trafić m.in. na rozwój szkół i przedszkoli, modernizację kolei i dróg, wsparcie badań naukowych, cyfryzację oraz działania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 r.
Projekt od początku przedstawiano jako strategiczną inwestycję w przyszłość Niemiec. Dziś jednak jego realizacja budzi poważne wątpliwości.
Pieniądze zamiast na rozwój – na ratowanie budżetu
Z analiz Centrum Makroekonomii i Badań Ankietowych ifo wynika, że rzeczywiste wykorzystanie środków znacząco odbiega od pierwotnych założeń. Według prezesa instytutu Clemensa Fuesta aż 95 proc. funduszu w 2025 r. nie zostało przeznaczone na nowe inwestycje.
Jest to „poważny problem”, ponieważ pieniądze te powinny trafić na dodatkowe inwestycje, które w dłuższej perspektywie wspierają wzrost gospodarczy
— stwierdził Fuest, cytowany przez dw.com.
Jak czytamy w dw.com, choć rząd informował o wydaniu 24 miliardów euro z funduszu, realny wzrost inwestycji względem poprzedniego roku wyniósł zaledwie 1,3 miliarda euro.
Oznacza to, że powstała luka w wysokości około 23 miliardów euro w postaci nowego zadłużenia, które nie zostało przeznaczone na dodatkowe inwestycje
— czytamy w portalu.
Księgowe przesunięcia zamiast inwestycji
Zdaniem ekspertów problem tkwi w konstrukcji budżetu. Rząd ograniczył wydatki inwestycyjne w budżecie podstawowym, jednocześnie przenosząc część z nich do funduszu specjalnego. W efekcie formalnie wydatki istnieją, ale nie stanowią realnego zwiększenia inwestycji.
Z tego powodu znaczna część inwestycji w funduszu specjalnym nie ma charakteru dodatkowego
— powiedziała Emilie Höslinger z Centrum Makroekonomii i Badań Ankietowych ifo.
„Wystarczy ledwie na zrównoważenie inflacji”
Podobne wnioski płyną z analiz Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii. Według tej instytucji część środków – około 12 miliardów euro – jedynie zastąpiła wcześniej zaplanowane wydatki.
Jak poinformował koloński instytut we wtorek, z jego własnych analiz wynika, że 86 procent środków zostało wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Rzeczywiste wydatki inwestycyjne rządu federalnego, łącznie z funduszem specjalnym, odpowiadają nominalnemu wzrostowi o zaledwie dwa miliardy euro w porównaniu z rokiem 2024, co, jak skrytykował instytut, „wystarczy ledwie na zrównoważenie inflacji”
— pisze dw.com.
Rząd odrzucają krytykę
Przedstawiciele obozu rządzącego zdecydowanie odrzucają krytykę. Sekretarz klubu parlamentarnego CDU/CSU Steffen Bilger podkreśla, że środki są wykorzystywane zgodnie z założeniami.
Jako chadecja bardzo dbamy o to, by środki te były wykorzystywane w taki sposób, aby problemy były rozwiązywane”
— powiedział polityk, przytaczany przez dw.com.
Ministerstwo Finansów kierowane przez SPD również nie zgadza się z zarzutami, określając je jako „nieprawdziwe”. Resort wskazuje, że fundusz był operacyjny dopiero od października 2025 r., a wydatki obejmują szeroki zakres inwestycji – od infrastruktury transportowej, przez edukację i badania, po mieszkalnictwo i ochronę zdrowia. Zdaniem SPD przyjęta przez krytyków metoda porównań prowadzi do „zniekształcenia obrazu sytuacji”.
Opozycja grzmi: Zmarnowana szansa na rozwój kraju
Opozycja przystąpiła jednak do ostrej krytyki. Partia Zielonych zarzuca rządowi niewłaściwe zarządzanie publicznymi pieniędzmi i odejście od pierwotnych obietnic inwestycyjnych.
Według przewodniczącej frakcji Kathariny Dröge sposób wykorzystania funduszu jest „powodem głębokiego rozczarowania”.
Polityk oskarżyła kanclerza Friedricha Merza o zmarnowanie szansy na rozwój kraju, wskazując, że środki nie trafiły tam, gdzie były najbardziej potrzebne – do szkół, infrastruktury i cyfryzacji.
SC/dw.com
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
