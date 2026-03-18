Naukowcy odkryli w zachodniej Portugalii skamieniałe kości zwierząt sprzed 10 mln lat - ssaków, gadów i ryb Dostęp do nich ułatwiły orkany, które od stycznia nawiedzały portugalskie wybrzeże, przemieszczając na plażach masy piasku.
Skamieniałości znaleziono przy plaży Gale, w gminie Grandola, w zachodniej Portugalii. Kości znajdowały się w skale osadowej o długości ponad 100 m, która powstała w miocenie.
Do ich odkrycia doszło przypadkowo w następstwie licznych orkanów, które od stycznia regularnie nawiedzały portugalskie wybrzeże. Przy plaży Gale doszło do znacznego ubytku piasku. W ten sposób odsłonięte zostały skamieliny kości
— powiedział w rozmowie z PAP Pedro Mocho z Uniwersytetu Lizbońskiego.
Badaniami zajmują się też naukowcy z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Lourinha.
Mocho sprecyzował, że według wstępnej analizy wszystkie skamieniałe kości rozmaitych zwierząt należały do zwierząt żyjących 10 mln lat temu.
Kości te należały do wielorybów, delfinów, żółwi, rekinów, ryb kostnoszkieletowych oraz prawdopodobnie ptaków. Zidentyfikowaliśmy również różnorodną faunę bezkręgowców, w tym małże, szkarłupnie oraz ślimaki
— dodał Pedro Mocho.
Najlepiej zachowane szczątki dotyczą kopalnych wielorybów, które przypisywane są do grupy fiszbinowców (Mysticeti). Należą do niej współczesne fiszbinowce, m.in. płetwal szary i płetwal błękitny. Portugalscy naukowcy przypuszczają, że skamieniałe wieloryby mogły należeć do rodziny Cetotheriidae, czyli małych i średnich wielorybów, stosunkowo powszechnych u brzegów Portugalii przed 10 mln lat.
Najstarsze szkielety wielorybów
Zdaniem badaczy znalezione w gminie Grandola dwa szkielety wielorybów są najstarszymi i najlepiej zachowanymi pozostałościami tych zwierząt w Europie. Jeden ze szkieletów wielorybów składa się z czaszki i dwóch niemal kompletnych żuchw oraz kilku kręgów i żeber. Z kolei drugi okaz posiada niemal kompletną czaszkę, część szczęk, kilka kręgów i żeber oraz - jak przypuszczają naukowcy - fragmenty kończyn przednich, a także obręczy barkowej.
W siedzibie Muzeum Lourinha prowadzona jest analiza kości, znalezionych przy plaży Gale.
Mocho dodał, że badania paleontologiczne przy plaży Gale zostaną wznowione w 2027 r. Naukowcy spodziewają się, że mogą się tam znajdować jeszcze inne skamieniałe szczątki.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
