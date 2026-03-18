Pracownicy lotniska Berlin-Brandenburg zrzeszeni w związku zawodowym Verdi prowadzą całodniowy strajk ostrzegawczy. Lotnisko zawiesiło połączenia. Odwołano 445 lotów, którymi miało podróżować blisko 57 tys. osób. Związkowcy domagają się podwyżek i dodatkowego dnia wolnego.
Strajk rozpoczął się dziś rano, większość pasażerów została wcześniej poinformowana o odwołaniu lotów, więc terminal lotniska był dziś rano prawie pusty
— przekazała agencja dpa.
Akcja protestacyjna ma się zakończyć o północy z dziś na jutro.
Dyrekcja zamknęła cały port
Do strajku przystąpiło ok. 2 tys. osób, w tym kontrolerzy lotów, strażacy i osoby obsługujące terminal.
Bez ich udziału nie da się utrzymać funkcjonowania lotniska, dyrekcja zamknęła więc cały port, mimo że w proteście nie biorą udziału pracownicy firm zajmujących się obsługą naziemną i kontrolą bezpieczeństwa
— podała dpa.
Verdi prowadzi rozmowy z zarządem lotniska. Związek domaga się m.in. 6-procentowego wzrostu wynagrodzeń, przy czym minimalna podwyżka miałaby wynieść 250 euro miesięcznie dla każdej grupy. Postuluje także dodatkowy dzień wolny dla swoich członków. Zmiany miałyby obowiązywać przez co najmniej rok.
To pierwszy strajk ostrzegawczy w trwającej rundzie negocjacji zbiorowych. Ogłoszono go po przedstawieniu oferty zarządu, którą związkowcy uznali za niezadowalającą. Kierownictwo lotniska uznało, że strajk jest „nieproporcjonalną” reakcją na spór, szczególnie w czasie zakłóceń w transporcie lotniczym wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.