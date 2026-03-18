Te słowa odbiją się szerokich echem! Pete Hegseth oświadczył wprost ws. Iranu: "Żadnych jeńców, żadnej litości dla wrogów"

autor: PAP/EPA

Szef Pentagonu Pete Hegseth oświadczył, że w wojnie z Iranem siły amerykańskie nie będą okazywać litości ani brać jeńców. Cytowani przez telewizję Al-Dżazira przedstawiciele organizacji broniących praw człowieka i eksperci alarmują, że takie zapowiedzi łamią prawo międzynarodowe, w tym Konwencję Haską.

Będziemy naciskać. Będziemy napierać, posuwać się naprzód. Żadnych jeńców, żadnej litości dla wrogów

– powiedział dziennikarzom Hegseth, komentując trwającą operację USA i Izraela.

Słowa te spotkały się z ostrym potępieniem ekspertów. Brian Finucane z International Crisis Group ostrzegł w rozmowie z Al-Dżazirą, że „bezprawna retoryka” szefa Pentagonu może przekładać się na zbrodnie na polu walki. Zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych, w tym amerykańską ustawą z 1996 roku, deklarowanie odmowy brania jeńców jest nielegalne.

„Poważny sygnał alarmowy”

Sarah Yager z Human Rights Watch oceniła wypowiedź jako „poważny sygnał alarmowy”, kształtujący atmosferę przyzwolenia na okrucieństwo wśród żołnierzy. Krytycy wiążą promowane przez Hegsetha „zasady maksymalnej śmiercionośności” z rosnącą liczbą ofiar cywilnych, w tym z niedawnym nalotem na szkołę żeńską, w którym zginęło ponad 170 osób. Senator Jeff Merkley nazwał sekretarza obrony „niebezpiecznym amatorem”.

Według szacunków trwająca od 28 lutego wojna w Iranie pochłonęła już co najmniej 1444 ofiary śmiertelne.

PAP/mly

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

