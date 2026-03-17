Trwa 1484. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 18 marca 2026 r.
00:01. Starmer: Trzeba utrzymać uwagę na Ukrainie, mimo wojny na Bliskim Wschodzie
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wezwał do utrzymania uwagi społeczności międzynarodowej na Ukrainie, mimo wojny na Bliskim Wschodzie. Starmer spotkał się tego dnia w Londynie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który przebywa z wizytą w Zjednoczonym Królestwie.
Jest oczywiście konflikt w Iranie i na Bliskim Wschodzie, ale nie możemy stracić z pola widzenia tego, co dzieje się w Ukrainie
— oznajmił Starmer, podkreślając potrzebę dalszego wsparcia dla Kijowa.
Po krótkiej wypowiedzi Starmera, Zełenski podziękował ze schodów siedziby brytyjskiego premiera za to, że Wielka Brytania stała u boku Ukrainy „podczas tej trudnej zimy”.
Zełenski oznajmił przed spotkaniem, że poinformuje Starmera o rozwoju wydarzeń na polu walki.
Nie zapominajmy też o wysiłkach dyplomatycznych i negocjacjach
— zaznaczył ukraiński przywódca. Podkreślił, że jest świadom, jak wielki wpływ na Ukrainę i Europę ma wojna USA i Izraela z Iranem.
Do przywódcy Ukrainy i Wielkiej Brytanii dołączył sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który po przywitaniu się ze Starmerem wszedł do siedziby premiera. Nie udzielił komentarza mediom.
Zełenski, Starmer i Rutte spotkali się na Downing Street z żołnierzami z pułku piechoty The Riles, którzy uczą się obsługiwać ukraińskie drony Nemesis.
Jak przekazał gabinet przewodniczącego Izby Gmin Lindsay’a Hoyle’a, Zełenski uda się we wtorek wieczorem do niższej izby parlamentu, gdzie wystąpi przed zgromadzonymi tam parlamentarzystami.
W tym samym czasie po drugiej stronie oceanu prezydent USA Donald Trump ocenił, że relacje Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią były „zawsze najlepsze, dopóki nie pojawił się Keir (Starmer)”. Odniósł się w ten sposób do braku zgody państw Sojuszu, by wesprzeć planowane działania USA na rzecz odblokowania cieśniny Ormuz.
Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło. Więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być
— oznajmił Trump podczas spotkania z okazji Dnia Świętego Patryka z premierem Irlandii Michealem Martinem.
Prezydent Ukrainy przybył do Londynu we wtorek. Został przyjęty przez króla Karola III w Pałacu Buckingham, a następnie spotkał się ze Starmerem w siedzibie brytyjskiego szefa rządu na Downing Street. Do przywódców dołączył tam sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
red/PAP/X
