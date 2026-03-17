Wołodymyr Zełenski przyjmuje unijną pomoc i obiecuje naprawę rurociągu Przyjaźń. Przepompownia ma być gotowa w półtora miesiąca

Wołodymyr Zełenski / autor: X/@ZelenskyyUa
Wołodymyr Zełenski / autor: X/@ZelenskyyUa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przyjmuje ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowania, by zakończyć naprawę rurociągu Przyjaźń. Według niego uszkodzona przepompownia w Brodach zostanie naprawiona w ciągu półtora miesiąca.

Zełenski poinformował w liście do szefów unijnych instytucji, Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Rady Europejskiej Antonio Costy, że uszkodzenie spowodowane rosyjskim atakiem z końca stycznia wywołało poważniejsze szkody ze względu na uszkodzenie przepompowni.

Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe

— podkreślił prezydent Ukrainy.

20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji

Od naprawienia rurociągu i przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy otrzymujące ją Węgry i Słowacja uzależniają swoją zgodę na 20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji oraz udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Dodał, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję państwa ofertę niezbędnego wsparcia technicznego i finansowania, aby móc zakończyć prace naprawcze oraz zbadać długoterminowe, zrównoważone rozwiązania

— podkreślił prezydent Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ:

To się znalazł bezstronny rozjemca. Sikorski chce być… mediatorem między Ukrainą a Węgrami. Podobną deklarację wyraziły Czechy

Peter Szijjarto zarzuca kłamstwo Radosławowi Sikorskiemu! Chodzi o słowa nt. przebiegającego przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń

RELACJA. 1483. dzień wojny na Ukrainie. W rosyjskich atakach zginęło siedem osób; media: drony polują na cywilów

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

