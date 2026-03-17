Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przyjmuje ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowania, by zakończyć naprawę rurociągu Przyjaźń. Według niego uszkodzona przepompownia w Brodach zostanie naprawiona w ciągu półtora miesiąca.
Zełenski poinformował w liście do szefów unijnych instytucji, Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Rady Europejskiej Antonio Costy, że uszkodzenie spowodowane rosyjskim atakiem z końca stycznia wywołało poważniejsze szkody ze względu na uszkodzenie przepompowni.
Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe
— podkreślił prezydent Ukrainy.
20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji
Od naprawienia rurociągu i przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy otrzymujące ją Węgry i Słowacja uzależniają swoją zgodę na 20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji oraz udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro.
Dodał, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.
W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję państwa ofertę niezbędnego wsparcia technicznego i finansowania, aby móc zakończyć prace naprawcze oraz zbadać długoterminowe, zrównoważone rozwiązania
— podkreślił prezydent Ukrainy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755709-naprawa-rurociagu-przyjazn-zelenski-przyjmuje-oferte-ue
