Trwa 1483. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 17 marca 2026 r.
00:01. Zdobywca Oscara Sean Penn przyjechał do Kijowa i spotkał się z Zełenskim
Amerykański aktor Sean Penn, który otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Penn nie odebrał nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej osobiście; według mediów przyczyną był wyjazd do Ukrainy.
Dzięki tobie, Sean, wiemy, jak wyglądają prawdziwi przyjaciele Ukrainy. Jesteś z Ukrainą od pierwszego dnia pełnowymiarowej wojny. I dziś. I wiemy, że będziesz z naszym krajem i naszym narodem dalej
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
red/PAP/X/FB
