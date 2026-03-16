NA ŻYWO

RELACJA. 1483. dzień wojny na Ukrainie. Zdobywca Oscara Sean Penn przyjechał do Kijowa i spotkał się z Zełenskim

  • Świat
  • opublikowano:
1483. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1483. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 17 marca 2026 r.

00:01. Zdobywca Oscara Sean Penn przyjechał do Kijowa i spotkał się z Zełenskim

Amerykański aktor Sean Penn, który otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Penn nie odebrał nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej osobiście; według mediów przyczyną był wyjazd do Ukrainy.

Dzięki tobie, Sean, wiemy, jak wyglądają prawdziwi przyjaciele Ukrainy. Jesteś z Ukrainą od pierwszego dnia pełnowymiarowej wojny. I dziś. I wiemy, że będziesz z naszym krajem i naszym narodem dalej

— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych