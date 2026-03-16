Trwa 18. dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Wtorek, 17 marca 2026 r.
23:24. Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć Alego Laridżaniego
Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu potwierdziła wieczorem, że nie żyje jej przewodniczący Ali Laridżani. Wcześniej o śmierci szefa organu, który m.in. kształtuje irańską politykę nuklearną, poinformował Izrael.
W specjalnym komunikacie Rada poinformowała, że wraz z Laridżanim zginął jego syn oraz inny członek tej instytucji, a także kilku ochroniarzy.
21:50. Pentagon chce masowo produkować drona kamikadze Lucas, kopię irańskiego Shaheda
Pentagon chce masowo produkować drony kamikadze Lucas, które USA wykorzystały podczas wojny z Iranem - podał we wtorek dziennik „Wall Street Journal”. To amerykańska kopia irańskiego drona bojowego Shahed.
USA wysłały drony Lucas na Bliski Wschód pod koniec ubiegłego roku - napisała gazeta.
Po zaledwie kilku latach nadal to (drony - PAP) udoskonalamy i tworzymy coś, co możemy produkować masowo
— powiedział na konferencji branżowej Emil Michael, podsekretarz wojny ds. badań i inżynierii.
Dotychczas działają bardzo dobrze i udowodniono, że są przydatnym narzędziem w arsenale
— dodał, odnosząc się do dronów Lucas.
Jak zauważył, firma SpektreWorks wyprodukowała „dziesiątki” tych dronów. Nie wiadomo, ile bezzałogowców wykorzystano w walkach.
21:19. Powstanie Irańczyków przeciwko reżimowi zakończyłoby się rzezią
Mimo wezwań Irańczyków do powstania przeciwko reżimowi w Teheranie, izraelskie władze oceniają, że taki zryw zakończyłby się rzezią - podał we wtorek „Washington Post”, powołując się na depeszę wysłaną przez Ambasadę USA w Jerozolimie. Stany Zjednoczone miały natomiast zaprzestać dążenia do obalenia reżimu.
Jak pisze dziennik, depesza dyplomatyczna, rozesłana w piątek przez Ambasadę USA w Jerozolimie, przekazała ocenę Izraela, że reżim irański „nie łamie się” i jest gotowy „walczyć do końca”, pomimo zabicia 28 lutego najwyższego przywódcy Alego Chameneiego oraz trwających ostrzałów rakietowych i bombardowań przypuszczonych przez USA i Izrael.
Według cytowanej przez dyplomatów oceny izraelskich urzędników, jeśli Irańczycy wrócą masowo na ulice, zakończy się to „rzezią” i „ludzie zostaną wymordowani”, bo Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, główna siła zbrojna Iranu, „ma przewagę”.
20:44. Gwardia Rewolucyjna potwierdziła śmierć dowódcy formacji Basidż Golamrezy Solejmaniego
Irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej) potwierdziła we wtorek, że w amerykańsko-izraelskich atakach zginął Golamreza Solejmani, dowódca masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej Basidż - poinformowała agencja AFP.
O śmierci Solejmaniego powiadomiły we wtorek rano izraelskie media, które przekazały, iż wojsko Izraela przeprowadziło atak wymierzony w szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Alego Laridżaniego.
Siły zbrojne Izraela potwierdziły, że w przeprowadzonym przez nie ataku zginął Golamreza Solejmani - dowódca Basidż, czyli ochotniczej milicji islamistycznej, odpowiadającej za pilnowanie porządku w Iranie. Śmierć poniósł także jego zastępca Said Kariszi.
20:31. Pięć najnowocześniejszych samolotów E-2D Hawkeye wykrywających drony leci na Bliski Wschód
Marynarka wojenna USA wysłała na Bliski Wschód co najmniej pięć najnowocześniejszych samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli E-2D Hawkeye, zwanych łowcami dronów. W towarzystwie dwóch tankowców KC-46A wyleciały z Bangor w stanie Maine i kierują się na wschód.
Tak wynika z przeprowadzonych we wtorek obserwacji Itamilradaru, portalu śledzącego ruch nad Morzem Śródziemnym.
Przerzucenie tych samolotów na Bliski Wschód, jak spekulował branżowy portal Defencesecurityasia, następuje po tym, gdy irańskie ataki rakietowe i dronowe rzekomo uszkodziły kluczowe naziemne systemy radarowe, rozmieszczone w amerykańskich bazach rozsianych w kilku krajach tego regionu, co „przetrąciło kręgosłup regionalnej sieci obrony powietrznej”.
20:20. Emiraty mogą wziąć udział w operacji odblokowania cieśniny Ormuz
Doradca dyplomatyczny prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Anwar Gargasz, oświadczył, że jego kraj może dołączyć do międzynarodowych działań kierowanych przez USA na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz – poinformowała we wtorek agencja Reutera.
Wszyscy mamy obowiązek zapewnić ciągłość handlu i dostaw energii
— powiedział Gargasz podczas wydarzenia online, zorganizowanego przez amerykański think tank Council on Foreign Relations.
Dodał, że po zakończeniu wojny USA i Izraela z Iranem konieczne będzie wypracowanie rozwiązań, które uniemożliwią Teheranowi wykorzystywanie programów nuklearnego, rakietowego i dronowego do „terroryzowania regionu”.
20:08. Zełenski w Izbie Gmin: na Bliskim Wschodzie jest już 201 ukraińskich ekspertów
Na Bliskim Wschodzie jest już 201 ukraiński ekspertów wojskowych - oznajmił we wtorek przemawiając w brytyjskiej Izbie Gmin prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że kolejnych 34 jest gotowych do rozmieszczenia w regionie.
Nasze zespoły są już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej, a kolejne są w drodze do Kuwejtu. Współpracujemy również z kilkoma innymi krajami. Umowy zostały już zawarte
— oświadczył Zełenski. Stwierdził, że wysłał tych „ekspertów wojskowych na prośbę naszych partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych”.
Prezydent Ukrainy, mówiąc o walce z dronami na Bliskim Wschodzie, wspomniał także o umowie z USA, dotyczącej dronów, która - jak zauważył - „wciąż pozostaje aktualna”.
Odnosząc się do wojny z Iranem, Zełenski podkreślił, że „to nie jest dla nas daleka wojna”. Nazwał relacje Iranu i Rosji „braterstwem poprzez nienawiść”.
19:50. „Financial Times”: Iran nadal eksportuje 1,5 mln baryłek ropy dziennie
Od czasu rozpoczęcia ataków USA i Izraela na Iran pod koniec ubiegłego miesiąca, co najmniej 13 tankowców załadowało ropę naftową w głównym irańskim terminalu eksportowym na wyspie Chark; Teheran wciąż eksportuje 1,5 mln baryłek ropy dziennie - ocenili analitycy monitorujący ruch tankowców, cytowani przez „Financial Times”.
Przed atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran kraj ten eksportował każdego dnia prawie 4 mln baryłek ropy naftowej. Od początku konfliktu wielkość ta spadła do około 1,5 mln baryłek, ale obecnie rośnie - wynika z szacunków firm analitycznych Kpler i Vortex.
Nawet przy uwzględnieniu prawdopodobnego rabatu w wysokości 10 dolarów na baryłce w stosunku do cen ropy Brent, Iran wciąż zarabia na tym handlu ponad 140 mln dolarów dziennie, mimo gróźb i sankcji Stanów Zjednoczonych.
19:38. Szef komisji obrony Bundestagu za operacją misji morskiej Aspides w cieśninie Ormuz
Szef komisji obrony Bundestagu Thomas Roewekamp zaproponował we wtorek w rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post” rozszerzenie zakresu operacji unijnej misji Aspides o działania w cieśnienie Ormuz. Podkreślił, że nie chodzi o udział w wojnie, lecz o ochronę żeglugi, co leży w interesie Niemiec i Europy.
Roewekamp podkreślił, że misja UE Aspides, której celem jest ochrona żeglugi na Morzu Czerwonym i wodach przyległych, obejmuje także cieśninę Ormuz, „nawet jeśli dotychczas główny nacisk podczas realizacji tego mandatu kładziono na południową część Morza Czerwonego”.
Według polityka ataki Iranu na cywilne statki handlowe oraz groźba zablokowania tego szlaku morskiego są sprzeczne z prawem międzynarodowym, w tym prawem morza.
Powinniśmy porozmawiać z naszymi partnerami w Europie o tym, jakie dodatkowe zdolności pozwoliłyby rozszerzyć dotychczasową misję w ramach Aspides na cieśninę Ormuz
— powiedział szef parlamentarnej komisji obrony. Jak zaznaczył, Niemcy mogłyby w tym zakresie, podobnie jak dotąd, zaangażować personel sztabowy oraz zapewnić monitorowanie sytuacji na morzu i w powietrzu.
19:10. Ministerstwo zdrowia: 912 zabitych w wojnie Izraela z Hezbollahem
912 osób zginęło w Libanie w ciągu dwóch tygodni konfliktu Izraela ze wspierającym Iran Hezbollahem - podało we wtorek libańskie ministerstwo zdrowia. Wśród ofiar śmiertelnych jest 111 dzieci.
Według resortu w izraelskich atakach zginęło 67 kobiet i 38 pracowników medycznych.
Liban jest atakowany przez wojska izraelskie od początku marca, gdy Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael. Niekontrolowana przez władze libańskie szyicka grupa ogłosiła, że jest to reakcja na zabicie w izraelsko-amerykańskich atakach na Iran przywódcy tego państwa Alego Chameneiego.
19:05. Masowe aresztowania pod zarzutem szpiegostwa; konfiskowanie Starlinków
Irańskie media poinformowały we wtorek o zatrzymaniu kilkudziesięciu osób, w tym 10 cudzoziemców, pod zarzutem współpracy z USA i Izraelem. Ministerstwo wywiadu oznajmiło, że skonfiskowano ?setki terminali systemu internetu satelitarnego Starlink „przekazane przez wroga”.
Zidentyfikowano i aresztowano 10 najemników, zdrajców
— poinformowała rano agencja ISNA, powołując się na wydział wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w prowincji Chorasan-e Razawi na północnym wschodzie Iranu.
Według IRGC czterech aresztowanych miało gromadzić informacje na temat „wrażliwych miejsc i infrastruktury gospodarczej”, a pozostali byli powiązani z „monarchistyczną grupą terrorystyczną”.
19:00. Ambasada USA Bagdadzie została ponownie zaatakowana rakietami i dronem
Rakiety i dron z ładunkiem wybuchowym ponownie uderzyły w ambasadę USA w Bagdadzie – poinformowały irackie służby bezpieczeństwa, cytowane przez agencje Reutera i AFP. Placówka była już celem ataku wcześniej tego dnia nad ranem.
Świadek powiedział agencji AFP w jednej z restauracji w Bagdadzie, że widział eksplozje na niebie, wywołane działaniami sił obrony przeciwlotniczej ambasady, przechwytującej pociski.
Inna osoba przekazała doniesienia o pożarze na terenie placówki. Według przedstawiciela irackich służb bezpieczeństwa ogień miał zostać spowodowany atakiem drona.
18:54. Linie lotnicze, w tym Wizz Air, przedłużają zawieszenie połączeń w związku z wojną
Linie lotnicze, w tym Wizz Air, przedłużają zawieszenie połączeń z Bliskim Wschodem w związku z wojną co najmniej do kwietnia. Od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran 28 lutego w regionie wciąż dochodzi do ostrzałów rakietowych, a w Libanie trwają również walki lądowe.
Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły bezpośrednie połączenia z Dubajem do 28 marca, z Tel Awiwem do 18 kwietnia, z Rijadem do 24 marca. Rejsy LOT do Bejrutu, które miały się zacząć 31 marca, są wstrzymane do 30 kwietnia.
Linia Wizz Air zawiesiła swoje loty do Izraela do 29 marca, a połączenia z Europy kontynentalnej do Dubaju, Abu Zabi, Ammanu i Dżuddy do połowy września.
Członkowie grupy Lufthansa - Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines i ITA Airways - zawiesili połączenia do Tel Awiwu do 2 kwietnia i do Bejrutu, Dubaju, Ammanu, Irbilu i Abu Zabi do 28 marca. Połączenia do Teheranu zostały zawieszone do 30 kwietnia.
Francuski przewoźnik Air France zawiesił loty do Tel Awiwu i Bejrutu do 21 marca, a do Dubaju i Rijadu do 20 marca. Holenderski KLM nie poleci do Rijadu, Dammamu i Dubaju do 28 marca.
Linie Qatar Airways poinformowały że w dniach 18-28 marca będą nadal działały w ograniczonym zakresie, ale wśród zaplanowanych lotów są m.in. połączenia między stolicą Kataru Dohą a Warszawą.
Tureckie ministerstwo transportu poinformowało, że krajowy przewoźnik Turkish Airlines anulował zaplanowane loty do Iraku, Syrii, Libanu, Jordanii, Dohy, Abu Zabi, Kuwejtu, Bahrajnu i Dammamu w Arabii Saudyjskiej do 19 marca, a połączenia z Iranem do 20 marca.
Amerykański przewoźnik Delta anulował loty z Nowego Jorku do Tel Awiwu do 31 marca i z Tel Awiwu do Nowego Jorku do 1 kwietnia.
18:40. Trump: wojnę z Iranem zakończymy w bardzo bliskiej przyszłości
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że choć nie jest jeszcze gotowy zakończyć wojny z Iranem, to zrobi to w „bardzo bliskiej przyszłości”. Jednocześnie zapowiedział, że ze względu na trwającą wojnę odłoży wizytę w Chinach, która teraz ma odbyć się za 5-6 tygodni.
Gdybyśmy teraz wyjechali, odbudowa zajęłaby im (Iranowi) 10 lat. Ale nie jesteśmy jeszcze gotowi do wyjazdu, ale wyjedziemy w najbliższej przyszłości. Wyjedziemy na dobrą sprawę w bardzo bliskiej przyszłości, ale teraz są zdziesiątkowani pod każdym względem
— powiedział Trump podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem w Białym Domu.
Trump prognozował też, że wkrótce wznowiona zostanie żegluga przez cieśninę Ormuz, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej. Zdawał się sugerować, że pomóc mogą w tym bliskowschodni sojusznicy.
18:17. USA z uwagi na wojnę z Iranem opóźniły wycofanie ze służby najstarszego lotniskowca atomowego USS Nimitz
Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przełożyła wycofanie ze służby swojego najstarszego lotniskowca z napędem atomowym USS Nimitz, aby w czasie wojny z Iranem utrzymać wymaganą przez przepisy flotę składającą się z co najmniej 11 lotniskowców do czasu wejścia do służby nowego okrętu USS John F. Kennedy.
Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) poinformował, że Nimitz będzie służyć do marca 2027 r., choć planowo powinien przejść na emeryturę w maju bieżącego roku. Dopiero w marcu przyszłego roku w pełni gotowy do służby będzie bowiem USS John F. Kennedy.
18:08. Kanada: nie byliśmy konsultowani w sprawie pomocy dla USA
Kanada nie była konsultowana w sprawie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, które wywołały wojnę na Bliskim Wschodzie i nie wie o żadnym wniosku w sprawie pomocy – oświadczyła minister spraw zagranicznych Anita Anand.
17:22. Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać
NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.
Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło. Więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być
— powiedział Trump.
Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące
— dodał. Trump stwierdził, że w podobny sposób USA mogłyby uznać, że wojna w Ukrainie nie stanowi dla nich zagrożenia, utrzymując jednocześnie, że bez pomocy USA Ukraina upadłaby w ciągu jednego dnia.
Pytany o to, czy zamierza wyciągnąć jakieś konsekwencje lub wycofać się z Sojuszu, Trump powiedział, że nie ma w tej chwili nic na myśli, lecz podkreślił, że jest bardzo zawiedziony. Zaznaczył też, że może podjąć decyzję o wycofaniu z NATO bez zgody Kongresu.
Trump mówił o tym podczas spotkania w Białym Domu z irlandzkim premierem Michealem Martinem.
17:06. ONZ: ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) poinformowała, że około 3,2 tys. statków handlowych, przewożących około 20 tys. marynarzy, jest obecnie uwięzionych w Zatoce Perskiej i nie może wydostać się na Ocean Indyjski przez cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran.
Dane te zostały ujawnione w dokumencie opublikowanym przed nadzwyczajną sesją IMO, zaplanowaną na środę i czwartek, 18–19 marca, w Londynie. Podczas tego spotkania 40 państw członkowskich tej agencji ONZ będzie omawiać gwałtownie pogarszającą się sytuację dotyczącą bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Arabskim, w cieśnienie Ormuz i w regionie Zatoki Perskiej.
16:45. Trump: NATO nie chce angażować się w naszą operację przeciwko Iranowi; nie potrzebujemy ich
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że państwa NATO nie chcą angażować się w operację przeciwko Iranowi, jednak dodał, że nie potrzebuje ani nie chce już pomocy ze strony tych krajów. Jak zaznaczył, dotyczy to również innych sojuszników USA - Japonii, Australii i Korei Płd.
Stany Zjednoczone zostały poinformowane przez większość naszych »sojuszników« z NATO, że nie chcą angażować się w naszą operację wojskową przeciwko terrorystycznemu reżimowi Iranu na Bliskim Wschodzie - pomimo faktu, że prawie każdy kraj zdecydowanie zgadza się z naszymi działaniami, i że Iranowi nie można w żaden sposób pozwolić na posiadanie broni jądrowej
— napisał Trump na platformie Truth Social. Jak dodał, nie jest tym zaskoczony, bo zawsze uważał NATO za „ulicę jednokierunkową”, w której USA chronią sojuszników, a oni „nic dla (Stanów Zjednoczonych) nie zrobią, zwłaszcza w czasach potrzeby”. Trump zaznaczył jednak, że dzięki „zdziesiątkowaniu” irańskiej armii i marynarki wojennej oraz przywódców reżimu w Teheranie, Iran nigdy nie zagrozi USA ani ich bliskowschodnim sojusznikom.
Dzięki temu, że odnieśliśmy tak wielki sukces militarny, nie »potrzebujemy« ani nie pragniemy już pomocy państw NATO – NIGDY JEJ NIE POTRZEBOWALIŚMY!
— zaznaczył Trump, dodając, że odnosi się to również do Japonii, Australii czy Korei Południowej.
Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO! Dziękujemy za uwagę
— zakończył.
16:31. Hiszpański rząd zatwierdził uwolnienie 11,5 mln baryłek strategicznych rezerw ropy
Rząd Hiszpanii zdecydował na posiedzeniu o uwolnieniu 11,5 mln baryłek strategicznych rezerw ropy naftowej w obliczu kryzysu wywołanego atakiem USA i Izraela na Iran oraz zablokowaniem przez Teheran cieśniny Ormuz.
Ilość uwolnionych rezerw odpowiada około 12-dniowemu krajowemu zapotrzebowaniu. Stanowi to także prawie 3 proc. z 400 mln baryłek, które 11 marca postanowiła uwolnić Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE). Hiszpania jest członkiem tego gremium.
15:41. Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego USA złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem
Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.
Nie mogę z czystym sumieniem popierać trwającej wojny w Iranie. Iran nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju i jest oczywiste, że rozpoczęliśmy tę wojnę pod naciskiem Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby
— napisał Kent w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Polityk oznajmił w załączonym liście, adresowanym do prezydenta Donalda Trumpa, że „wysocy rangą izraelscy urzędnicy i wpływowi przedstawiciele amerykańskich mediów wszczęli kampanię dezinformacyjną, która całkowicie podważyła program »America First« i zasiała nastroje prowojenne, aby zachęcić do wojny z Iranem”. Porównał to do wojny w Iraku w 2003 r., która również - jego zdaniem - została „zainscenizowana przez Izrael”.
Kent to weteran sił specjalnych USA, który służył m.in. w Iraku i Jemenie. Jego żona, specjalistka ds. kryptologii w Marynarce Wojennej Shannon Smith, zginęła w zamachu Państwa Islamskiego w Manbidżu w Syrii w 2019 r. Od tej pory Kent stał się zaciekłym publicznym krytykiem interwencji wojskowych USA i establishmentu. Ostro krytykował również pomoc USA dla Ukrainy. Bez sukcesu kandydował w wyborach do Kongresu jako przedstawiciel Partii Republikańskiej. Jego zwierzch
14:55. Szef MSZ Izraela: Iran został osłabiony, ale tylko Irańczycy mogą obalić reżim
Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar wyraził przekonanie, że Iran został poważnie osłabiony, ale tylko sami Irańczycy mogą obalić reżim w Teheranie. Izraelskie wojsko poinformowało wcześniej tego dnia o zabiciu Alego Laridżaniego, którego opisano jako „faktycznego przywódcę irańskiego reżimu”.
Saar podkreślił, że Irańczycy są bezpieczniejsi po zabiciu Laridżaniego. Jak zaznaczył, Laridżani kierował irańskim aparatem represji i był odpowiedzialny zarówno za zabijanie Irańczyków, jak też atakowanie cywilów w Izraelu.
Iran nie potwierdził jak dotąd śmierci Laridżaniego, który był sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odpowiedzialnej za kierowanie irańską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Laridżani od lat zajmował wysokie stanowiska w irańskim aparacie władzy i był uważany za bliskiego współpracownika najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, zabitego na początku wojny.
14:45. Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz
Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce – powiedział doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.
14:37. WFP: jeśli wojna potrwa do czerwca, 45 mln osób na świecie grozi klęska głodu
Światowy Program Żywnościowy (WFP) ostrzegł, że jeśli wojna w Iranie potrwa do czerwca i jeśli ceny ropy utrzymają się na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę, to światu grozi nowa klęska głodu, która może dotknąć około 45 mln osób.
14:15. Ambasador Iranu zaprzecza, by Modżtaba Chamenei przebywał w Moskwie na leczeniu
Ambasador Iranu w Rosji Kazem Dżalali zaprzeczył doniesieniom medialnym, jakoby nowy najwyższy przywódca irański, ajatollah Modżtaba Chamenei przebywał na leczeniu w Moskwie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.
W weekend kuwejcka gazeta „Al-Dżarida” poinformowała, że 56-letni Modżtaba Chamenei, który według doniesień mediów został ranny w amerykańsko-izraelskim nalocie 28 lutego, został przewieziony do Moskwy na leczenie na osobiste zaproszenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Kreml w weekend odmówił komentarza w tej sprawie.
12:28. Dwie irańskie piłkarki trenują z Brisbane Roar po otrzymaniu azylu w Australii
Irańskie piłkarki Fatemeh Pasandideh i Atefeh Ramezanisadeh trenują z klubem Brisbane Roar po tym, jak otrzymały azyl i zdecydowały się zostać w Australii. Pierwotnie wizy humanitarne zostały przyznane siedmiu zawodniczkom, jednak pięć z nich zrezygnowało i wróciło do ojczyzny
12:13. Tusk: Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu
Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa - powiedział Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.
11:25. Szef włoskiego MSZ: Bezpieczeństwo cieśniny Ormuz należy zapewnić przez dialog
Minister spraw zagranicznych Włoch, wicepremier Antonio Tajani powiedział dziennikowi „Corriere della Sera”, że kraj nie może zostać wciągnięty w wojnę na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem bezpieczeństwo w cieśninie Ormuz powinno być zapewnione poprzez wzmocnienie dialogu między USA a Iranem. „Nie możemy wplątać się w wojnę”, która rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran - stwierdził Tajani w rozmowie opublikowanej. Podkreślił też, że „trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby Amerykanie i Irańczycy mogli ze sobą rozmawiać i znaleźć porozumienie gwarantujące swobodę żeglugi”.
11:15. Po informacji o śmierci Laridżaniego na jego koncie na X pojawił się nowy wpis
Krótko po ogłoszeniu przez Izrael śmierci prominentnego przedstawiciela władz Iranu Alego Laridżaniego na jego profilu w serwisie X opublikowana została odręczna notatka, napisana rzekomo przez niego.
10:51. Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął w izraelskim ataku. Teheran dotąd nie potwierdza
Izraelski minister obrony Israel Kac poinformował, że szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął w nocy w ataku armii Izraela. Dodatkowo potwierdził śmierć Golamrezy Solejmaniego, przywódcy paramilitarnej organizacji irańskiej Basidż.
Laridżani i dowódca Basidż zostali wyeliminowani w nocy (z poniedziałku na wtorek - PAP) i dołączyli do przywódcy programu zagłady, (poprzedniego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego) Chameneiego, i wszystkich (innych) wyeliminowanych członków „osi zła” w głębi piekła
— powiedział Kac, cytowany przez portal Times of Israel. Iran dotychczas nie odniósł się do tych doniesień
10:18. Litwa nie rozważa wysłania wojsk na Bliski Wschód
Litwa nie rozważa wysłania swoich sił zbrojnych na Bliski Wschód i koncentruje się na problemach swojego regionu – oświadczył minister obrony Robertas Kaunas. Dodał, że Litwa ma wyzwania w swoim sąsiedztwie.
Szef litewskiego resortu obrony podkreślił, że jego kraj już teraz znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa regionalnego. Jak zaznaczył, Litwa inwestuje w rozwój własnych zdolności obronnych oraz w infrastrukturę dla wojsk sojuszniczych, umożliwiając ich obecność i szkolenia na swoim terytorium.
09:33. Iran „negocjuje” z FIFA przeniesienie meczów do Meksyku
Prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj „negocjuje” z FIFA przeniesienie meczów fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata z USA do Meksyku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie - ogłosiła irańska ambasada w Meksyku.
09:26. W Iranie aresztowano 10 cudzoziemców pod zarzutem szpiegostwa
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował o aresztowaniu 10 obcokrajowców, którzy mieli szpiegować dla innych państw - przekazała agencja AFP. Nie podano narodowości aresztowanych.
Zidentyfikowano i aresztowano 10 najemników, zdrajców
— poinformowała agencja ISNA, powołując się na wydział wywiadu IRGC w prowincji Chorasan-e Razawi na północnym wschodzie Iranu. Według IRGC czterech aresztowanych miało gromadzić informacje na temat „wrażliwych miejsc i infrastruktury gospodarczej”, a pozostali byli powiązani z „monarchistyczną grupą terrorystyczną”.
10 marca irańskie ministerstwo wywiadu poinformowało, że aresztowano dziesiątki osób, w tym obcokrajowca, pod zarzutem szpiegowania na rzecz „wrogów kraju”
09:14. Media: izraelska armia przeprowadziła atak na szefa Rady Bezpieczeństwa Iranu
Wojsko Izraela przeprowadziło atak wymierzony w szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Alego Laridżaniego, na razie nie wiadomo, z jakim skutkiem - poinformowały izraelskie media, cytowane przez agencję Reutera.
Według mediów armia sprawdza, czy Laridżani, jeden z najbardziej prominentnych przedstawicieli władz Iranu, zginął lub został ranny w ataku.
Iran dotychczas nie odniósł się do tych doniesień.
09:05. W tle Iran? Pekin: jesteśmy w kontakcie z USA w kwestii zmiany terminu wizyty prezydenta Trumpa
Chiny i USA pozostają w kontakcie w sprawie wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie – poinformował rzecznik chińskiego MSZ. Pekin odnotował wyjaśnienia Waszyngtonu, że przesunięcie terminu podróży nie ma związku z kwestią swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, lecz z wojną w Iranie.
08:50. Gaz w Europie drożeje po atakach Iranu na ważne obiekty energetyczne
Ceny gazu w Europie idą w górę po ataku Iranu na ważne obiekty energetyczne w Zatoce Perskiej - informują maklerzy.
07:09. Niemiecka prasa o ataku na Iran: to nie jest nasza wojna ani wojna NATO
To nie jest nasza wojna – piszą niemieckie gazety krytykując prezydenta USA Donalda Trumpa za atak na Iran bez przemyślanego planu i zarzucając mu próbę szantażu wobec sojuszników z NATO. Komentatorzy uważają, że Europa powinna uniezależnić się od wojskowej pomocy Stanów Zjednoczonych.
„To nie jest nasza wojna” – pisze „Sueddeutsche Zeitung”. Teoretycznie i z etycznego punktu widzenia Niemcy i NATO nie mają żadnego powodu, aby ulec szantażowi Trumpa domagającego się pomocy w odblokowaniu cieśniny Ormuz – pisze Joachim Kaeppner. Komentator tłumaczy, że NATO jest sojuszem obronnym, a zobowiązanie do udzielenia pomocy dotyczy sytuacji, gdy kraj należący do Sojuszu zostanie zaatakowany z zewnątrz, a nie wtedy, gdy sam atakuje, naruszając przy tym prawo międzynarodowe. W dodatku, NATO i Europa nie zostały wtajemniczone w wojenne plany Trumpa. Teraz, gdy amerykańskie siły zbrojne wpadły w tarapaty, które były łatwe do przewidzenia, Sojusz miałby naraz udzielić im pomocy? – czytamy w „SZ”.
06:11. Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju
Dzisiaj rano w Dausze, stolicy Kataru, oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozległy się potężne eksplozje po atakach ze stronu Iranu - podała agencja AFP. Również resorty obrony Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej potwierdziły przechwycenie rakiet i dronów. Władze wezwały mieszkańców do ukrycia się.
Ministerstwo obrony w Dausze oficjalnie potwierdziło, że katarskie siły zbrojne „przechwyciły atak rakietowy wycelowany w państwo”.
Podobne działania podjęły Emiraty. „Słyszane głośne dźwięki to efekt działania systemów obrony powietrznej, które przechwytują nadlatujące pociski i drony” – poinformował resort obrony ZEA, wskazując na agresję ze strony Iranu.
Wybuchy nastąpiły krótko po tym, jak na telefony mieszkańców obu miast dotarły alerty nakazujące „natychmiastowe udanie się do bezpiecznych miejsc” oraz trzymanie się z dala od okien i szklanych fasad.
05:02. UKMTO: nieznany pocisk uderzył w zakotwiczony tankowiec koło Fudżajry
Nieznany pocisk uderzył w zakotwiczony tankowiec, znajdujący się 23 mile morskie na wschód od portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – poinformowała we wtorek rano brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). To kolejne niebezpieczne zdarzenie w regionie cieśniny Ormuz.
W wydanym komunikacie dla żeglugi UKMTO podała, że uderzenie spowodowało „drobne uszkodzenia strukturalne” kadłuba. Służby podkreśliły, że „nie odnotowano żadnych obrażeń wśród załogi”, a sam incydent nie pociągnął za sobą skutków dla środowiska, co wyklucza wyciek ropy do morza. Agencja zaleciła jednostkom znajdującym się w tym obszarze „zachowanie ostrożności” i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań.
04:08. Prezydent Finlandia: Sojusznicy nie pomagają Trumpowi w cieśninie Ormuz, bo nie poinformował o ataku na Iran
To zrozumiałe, że europejscy sojusznicy, szczególnie Wielka Brytania, Niemcy i Francja, niechętnie udzielają pomocy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w cieśninie Ormuz. Powodem jest brak wcześniejszych konsultacji z Europą w sprawie ataku na Iran - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb.
Stubb, który w poniedziałek wieczorem wygłosił wykład w London School of Economics, dał do zrozumienia, że podejście (innych krajów) byłoby inne, gdyby z wyprzedzeniem Europa została poinformowana o planowanych działaniach, w tym, że „wydarzy się coś wielkiego”.
03:32. Izrael rozpoczął szeroką falę uderzeń na cele w Teheranie i Bejrucie
Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały we wtorek o świcie o rozpoczęciu „szerokiej” fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i Hezbollah.
W komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram izraelskie dowództwo oświadczyło, że uderza w kluczową „infrastrukturę reżimu terrorystycznego” w stolicy Iranu. Równolegle celem nowej fali gwałtownych nalotów stały się obiekty wojskowe i infrastruktura należące do Hezbollahu w Libanie.
Decyzja o jednoczesnym bombardowaniu obu stolic zapadła po zintensyfikowaniu ataków na państwo żydowskie. Zarówno władze w Teheranie, jak i sponsorowany przez Teheran Hezbollah potwierdziły wcześniej, że ich ostatnie uderzenia rakietowe i działania ofensywne przeciwko Izraelowi były „skoordynowane” — wyjaśnia portal Times of Israel.
03:03. Dyplomaci mają przekonywać kraje do działań przeciwko Iranowi
Sekretarz stanu USA Marco Rubio polecił w poniedziałek amerykańskim dyplomatom na całym świecie, by przekonywali zagraniczne rządy do podejmowania działań, mających ograniczyć możliwości ataku ze strony Iranu - podała stacja ABC News.
Rubio zaapelował do dyplomatów USA, by przekonywali inne kraje do „podejmowania szybkich działań w celu ograniczenia możliwości atakowania naszych narodów i obywateli przez Iran i powiązane z nim grupy terrorystyczne” w związku z „podwyższonym ryzykiem ataku” ze strony Iranu i jego sojuszników.
Nie podano więcej szczegółów na temat ryzyka, lecz zaznaczono, że wspólne podejście to najlepsza strategia przeciwdziałania zagrożeniu.
02:43. Atak z powietrza na ambasadę USA w Bagdadzie
Ambasada USA w stolicy Iraku, Bagdadzie, została we wtorek nad ranem zaatakowana dronami i rakietami – poinformowały irackie służby bezpieczeństwa, cytowane przez agencje Reutera i AFP.
Jak podaje Reuters, powołując się na źródła związane ze służbami bezpieczeństwa, to najintensywniejszy atak od początku wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran. W odpowiedzi irańskie wojsko atakuje cele wojskowe i cywilne w regionie, w tym bazy i ambasady amerykańskie.
02:21. Turecki rząd: liczba Irańczyków wracających do ojczyzny wzrosła; nie ma napływu uchodźców
Minister spraw wewnętrznych Turcji Mustafa Ciftci przyznał w rozmowie z telewizją CNN Turk, że od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie nie odnotowano wzrostu liczby przekroczeń granicy Turcji przez Irańczyków, a wręcz zarejestrowano zwiększony ruch w przeciwnym kierunku.
W związku z ograniczeniami nałożonymi przez władze Iranu na wyjazd Irańczyków do Turcji, liczba przejść na naszych granicach spadła o prawie jedną czwartą
— powiedział Ciftci. Dodał, że liczba obywateli Iranu powracających do ojczyzny wzrosła jednocześnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Na naszych przejściach granicznych podjęto wszelkie niezbędne środki w ramach kompetencji MSW
— oznajmił polityk.
02:10. Biały Dom: Trump powiedział, że obecnie nie chce negocjować z Iranem
Przedstawiciele Iranu w ostatnich dniach zwrócili się bezpośrednio do członków administracji Donalda Trumpa, próbując otworzyć kanał dyplomatyczny, ale prezydent powiedział, że nie chce teraz negocjować - podała w poniedziałek telewizja CNN, powołując się na urzędników Białego Domu.
Prezydent powiedział, że chce rozmawiać, ale nie w tym momencie, bo chce, by operacja Epicka Furia była kontynuowana z niesłabnącą siłą
— przekazał jeden z rozmówców CNN, odnosząc się do trwającej od 28 lutego operacji zbrojnej przeciwko Iranowi.
Niektórzy sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie również powiedzieli Białemu Domowi, że mogą pomóc w mediacjach na temat irańskiego programu nuklearnego i potencjalnego zakończenia wojny, ale ich propozycje też na razie zostały odrzucone.
01:40. Prezydent: wojna przeciwko Iranowi zmieni kierunek rozwoju Bliskiego Wschodu
Nadchodzi moment, w którym po okresie niekończących się wojen, rozlewu krwi i terroru, ich pierwotna przyczyna - reżim w Teheranie - zostanie powstrzymana, a kierunek rozwoju Bliskiego Wschodu ulegnie zmianie – ocenił w rozmowie z AFP prezydent Izraela Icchak Hercog.
Hercog podkreślił, że pokonanie duchownych w Iranie leży „w najgłębszym interesie bezpieczeństwa narodowego Europy”, dodając, że Iran dążył do „dziesięciokrotnie większej liczby pocisków balistycznych, co poważnie zagroziłoby Europie”.
Po całym pokoleniu rozmów nadszedł czas na działanie
— zaznaczył prezydent Izraela, wzywając jednocześnie Europę do wsparcia walki z Hezbollahem - sojusznikiem Iranu - w Libanie.
Europa powinna wspierać wszelkie wysiłki, wszelkie działania mające na celu wykorzenienie Hezbollahu już teraz
— stwierdził.
Powinni zrozumieć, że jeśli chce się dokądś dojść, czasami trzeba wygrać wojnę
— dodał.
01:28. Zełenski: Rosji zależy na eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek dziennikowi „New York Post”, że Rosji zależy na eskalacji wojny z Iranem. Zaapelował, by mimo sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie nie zostały zapomniane.
Zełenski zadeklarował w rozmowie z nowojorską gazetą, że Ukraina jest gotowa, by pomóc prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w zwalczaniu irańskich dronów.
Zareagowaliśmy natychmiast
— podkreślił Zełenski.
Kiedy możemy pomagać w obronie cywilów albo obywateli USA bez wahania wysyłamy nasze zespoły
— dodał prezydent, przypominając, że Ukraina wysłała już na Bliski Wschód zespoły ekspertów wojskowych, mających pomóc w analizie i zwalczaniu ataków dronowych ze strony Iranu, które zagrażają amerykańskim żołnierzom i bazom.
00:30. Irański reżim osłabiony, ale bardziej bezkompromisowy
Irański reżim konsoliduje władzę - podaje w poniedziałek dziennik „Washington Post”, powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. Według służb irańskie władze, mimo tego że zostały osłabione, stały się bardziej bezkompromisowe.
Według amerykańskiego wywiadu, mimo trwających od ponad dwóch tygodni nalotów ze strony USA i Izraela, irański reżim na razie najpewniej pozostanie na swoim miejscu. Jest on osłabiony, ale bardziej bezkompromisowy, a coraz większą kontrolę przejmują służby bezpieczeństwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) - czytamy w poniedziałkowej publikacji waszyngtońskiego dziennika.
Jak podsumowała gazeta, w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji znacząco zniszczono irańskie zdolności rakietowe i marynarkę wojenną Iranu. Zabito też wieloletniego przywódcę Alego Chameneiego i wielu czołowych przedstawicieli wojska i wywiadu. Ale koszty prowadzenia wojny rosną: do tej pory USA wydały co najmniej 12 mld dolarów, a 13 amerykańskich żołnierzy straciło życie. Około dwustu wojskowych zostało rannych. Teheran zablokował cieśninę Ormuz, prowadząc do wzrostu cen ropy na świecie.
Przedstawiciele zachodnich władz i analitycy podkreślili, że nie widzą szans na rychłą zmianę reżimu w Iranie i pojawienia się w tym kraju bardziej demokratycznych władz. Taki cel ogłosił premier Izraela Benjamin Netanjahu.
Amerykański wywiad w ocenach wydanych po rozpoczęciu operacji prognozuje, że reżim w Teheranie pozostanie nienaruszony. Możliwe, że władze nawet się wzmocnią ze względu na przekonanie o tym, że reżim stawił czoła Donaldowi Trumpowi i przetrwał - przekazały dwie osoby, zaznajomione z ocenami wywiadowczymi.
00:01. Trump: niedługo zakończymy wojnę z Iranem
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że niedługo zakończy wojnę z Iranem. Dodał też, że wkrótce ogłosi, które kraje pomogą USA w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz. Ocenił, że światowi liderzy powinni mu dziękować i ponownie wyraził niezadowolenie z niektórych partnerów z NATO.
Nie oczekuję, że będą dziękować, ale powinni - oświadczył w Gabinecie Owalnym. Podkreślił, że wiele krajów, np. Chiny, Japonia i Korea Płd., otrzymuje większość ropy dzięki transportowi przez cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran. - I powinni nie tylko nam dziękować, powinni też nam pomagać. To, co mnie zaskakuje, to, że nie są chętni
— powiedział Trump.
Dodał, że jest kilka krajów chętnych do pomocy i niedługo ogłosi, które to państwa.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755683-relacja-18-dzien-operacji-przeciwko-iranowi-zginal-laridzani
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.